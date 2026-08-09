Calendario ANSES de agosto 2026: qué DNI cobran primero y el cronograma completo de la semana

El ciclo de acreditaciones de ANSES abarca a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo ( AUE), Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares (SUAF).

Quiénes cobran primero el lunes 10 de agosto

La primera tanda de pagos del mes comenzará formalmente el lunes 10 de agosto. Durante esa jornada inicial tendrán depositados sus fondos los siguientes grupos: