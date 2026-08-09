La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el cronograma de pagos para el mes de agosto de 2026. A partir de esta semana, millones de beneficiarios en todo el país comenzarán a percibir sus haberes mensuales en sus respectivas cuentas bancarias, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Calendario ANSES de agosto 2026: qué DNI cobran primero y el cronograma completo de la semana
El organismo previsional inicia el esquema de pagos del mes a partir del lunes 10. Las fechas de acreditación para jubilados, AUH, AUE, PNC y el calendario para el resto de las prestaciones.
El ciclo de acreditaciones de ANSES abarca a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo ( AUE), Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares (SUAF).
Quiénes cobran primero el lunes 10 de agosto
La primera tanda de pagos del mes comenzará formalmente el lunes 10 de agosto. Durante esa jornada inicial tendrán depositados sus fondos los siguientes grupos:
- Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI finalizados en 0.
- AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI finalizados en 0.
- Asignación por Embarazo (AUE): DNI finalizados en 0.
- Pensiones No Contributivas (PNC): DNI finalizados en 0 y 1.
- Asignaciones Familiares de PNC: apertura de cobro para todas las terminaciones de documento.
Calendario de pagos ANSES: del 10 al 14 de agosto
Durante la primera semana de acreditaciones, el cronograma avanzará día por día según el tipo de beneficio:
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo
- DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto. (Las terminaciones del 5 al 9 continuarán entre el 18 y el 24 de agosto, tras el feriado nacional del lunes 17).
AUH, Asignación Familiar por Hijo y AUE
- DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 14 de agosto. (DNI terminados en 8 y 9 percibirán sus fondos el martes 18 de agosto).
Fechas de cobro para la segunda quincena de agosto
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto.
Asignaciones de Pago Único y Maternidad
- Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI cobran entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
- Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción): cobran todas las terminaciones del 11 de agosto al 11 de septiembre.
- Asignaciones Familiares de PNC: cobran todas las terminaciones del 10 de agosto al 11 de septiembre.
Cómo consultar el recibo y lugar de cobro en Mi ANSES
Para verificar la fecha exacta de cobro, la entidad bancaria asignada o revisar el recibo digital de haberes, los titulares pueden ingresar a los canales de atención virtuales:
- Acceder al sitio oficial anses.gob.ar o a la aplicación móvil mi ANSES.
- Ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la sección "Cobros" o "Mis Cobros" para constatar el detalle de la liquidación del período.
En pocas palabras
- ANSES: Detalló el calendario de pagos de agosto 2026 para jubilados, pensionados, AUH, AUE y PNC.
- Primeros cobros: El lunes 10 de agosto percibirán sus haberes jubilados y pensionados con DNI 0, AUH y AUE con DNI 0, y PNC con DNI 0 y 1.
- Consultas: Los beneficiarios pueden verificar fechas y lugares de cobro en la app mi ANSES o en el sitio oficial del organismo.