Asignaciones Familiares SUAF de ANSES en agosto 2026: escalas confirmadas, nuevos topes y montos con aumento

Para el período de agosto de 2026, los valores asignados para la Asignación Familiar por Hijo, Prenatal y Maternidad se estructuran en los siguientes tramos salariales:

Ingreso del Grupo Familiar (IGF)

Hasta $1.146.199: $75.431,40

Entre $1.146.199,01 y $1.681.012: $50.882,94

Entre $1.681.012,01 y $1.940.783: $30.776,64

Entre $1.940.783,01 y $6.069.688: $15.879,58

Asignación por Hijo con Discapacidad

En el caso de la prestación por Hijo con Discapacidad, los valores actualizados según el nivel de ingresos familiares son los siguientes:

IGF hasta $1.146.199: se liquida $245.595,95 .

se liquida . IGF de $1.146.199,01 a $1.681.012: se liquida $173.743,89 .

se liquida . IGF desde $1.681.012,01 en adelante: se liquida $109.654,15.

Asignaciones de Pago Único (APU) y Cónyuge

Para los eventos extraordinarios del grupo familiar, la ANSES abona montos fijos por única vez, siempre que el IGF no supere el límite máximo fijado en $6.069.688:

Nacimiento: $87.925,24

Matrimonio: $131.650,55

Adopción: $525.680,06

Cónyuge: $18.302,58

Guía paso a paso: cómo cambiar el medio de cobro en Mi ANSES

Los titulares que necesiten modificar la boca de pago o la entidad bancaria donde perciben sus asignaciones pueden realizar el trámite de forma 100% digital:

Ingreso a la plataforma: acceder al portal web o a la app Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

acceder al portal web o a la app utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Sección de cobros: dirigirse al apartado "Cobros" y seleccionar la opción "Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares" .

dirigirse al apartado y seleccionar la opción . Validación de datos: revisar y confirmar que los datos de contacto (teléfono celular, correo electrónico y domicilio) se encuentren actualizados.

revisar y confirmar que los datos de contacto (teléfono celular, correo electrónico y domicilio) se encuentren actualizados. Verificación de seguridad: ingresar el código de validación recibido por SMS o correo electrónico y colocar el número de trámite impreso en el DNI.

ingresar el código de validación recibido por SMS o correo electrónico y colocar el número de trámite impreso en el DNI. Elección de boca de pago: seleccionar la nueva entidad bancaria o canal habilitado de preferencia.

En todos los casos, la modificación solicitada se hará efectiva a partir de los 60 días de realizada la gestión.