La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los nuevos importes que rigen durante agosto de 2026 para el Sistema Único de Asignaciones Familiares ( SUAF). A diferencia de la Asignación Universal por Hijo ( AUH), este esquema está dirigido a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, personal rural y temporario, beneficiarios de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y titulares del sistema previsional, entre otros.
Asignaciones Familiares SUAF de ANSES en agosto 2026: escalas confirmadas, nuevos topes y montos con aumento
El organismo previsional oficializó la actualización del 1,89% en las prestaciones para trabajadores registrados y monotributistas. El detalle de los valores por tramo de ingresos, los pagos únicos y el paso a paso para modificar el lugar de cobro.
El reajuste aplicado por ANSES alcanza el 1,89%, cifra en sintonía con la inflación medida por el INDEC durante junio (1,9%), computada con la precisión de dos decimales para ajustar los montos oficiales.
Escalas del SUAF para agosto: montos por Hijo, Prenatal y Maternidad
El importe final a percibir por cada trabajador está directamente condicionado por el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que consiste en la suma bruta de los ingresos de todos los integrantes del hogar.
Para el período de agosto de 2026, los valores asignados para la Asignación Familiar por Hijo, Prenatal y Maternidad se estructuran en los siguientes tramos salariales:
Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
- Hasta $1.146.199: $75.431,40
- Entre $1.146.199,01 y $1.681.012: $50.882,94
- Entre $1.681.012,01 y $1.940.783: $30.776,64
- Entre $1.940.783,01 y $6.069.688: $15.879,58
Asignación por Hijo con Discapacidad
En el caso de la prestación por Hijo con Discapacidad, los valores actualizados según el nivel de ingresos familiares son los siguientes:
- IGF hasta $1.146.199: se liquida $245.595,95.
- IGF de $1.146.199,01 a $1.681.012: se liquida $173.743,89.
- IGF desde $1.681.012,01 en adelante: se liquida $109.654,15.
Asignaciones de Pago Único (APU) y Cónyuge
Para los eventos extraordinarios del grupo familiar, la ANSES abona montos fijos por única vez, siempre que el IGF no supere el límite máximo fijado en $6.069.688:
- Nacimiento: $87.925,24
- Matrimonio: $131.650,55
- Adopción: $525.680,06
- Cónyuge: $18.302,58
Guía paso a paso: cómo cambiar el medio de cobro en Mi ANSES
Los titulares que necesiten modificar la boca de pago o la entidad bancaria donde perciben sus asignaciones pueden realizar el trámite de forma 100% digital:
- Ingreso a la plataforma: acceder al portal web o a la app Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Sección de cobros: dirigirse al apartado "Cobros" y seleccionar la opción "Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares".
- Validación de datos: revisar y confirmar que los datos de contacto (teléfono celular, correo electrónico y domicilio) se encuentren actualizados.
- Verificación de seguridad: ingresar el código de validación recibido por SMS o correo electrónico y colocar el número de trámite impreso en el DNI.
- Elección de boca de pago: seleccionar la nueva entidad bancaria o canal habilitado de preferencia.
En todos los casos, la modificación solicitada se hará efectiva a partir de los 60 días de realizada la gestión.
En pocas palabras
- ANSES actualizó el 1,89% las Asignaciones Familiares SUAF para agosto 2026, impactando en trabajadores registrados y monotributistas.
- Se detallan los montos por tramo de ingresos del Grupo Familiar (IGF) para asignaciones por hijo, prenatal, maternidad y por hijo con discapacidad.
- Se explica el procedimiento digital en Mi ANSES para modificar el medio de cobro de las asignaciones familiares.