ANSES dejó sin el bono a miles de jubilados en agosto 2026: quiénes lo van a cobrar y cuándo

Esta delimitación genera un doble impacto en la liquidación de agosto:

Exclusión total: miles de jubilados cuyos haberes mensuales superen de forma directa el límite de $489.775,92 quedan totalmente al margen del cobro de la suma fija.

miles de jubilados cuyos haberes mensuales superen de forma directa el límite de $489.775,92 quedan totalmente al margen del cobro de la suma fija. Cobro proporcional: los beneficiarios con haberes base superiores a la mínima ($419.775,92) pero que no alcancen el techo garantizado percibirán únicamente una fracción del bono, equivalente a la diferencia exacta necesaria para equiparar los $489.775,92.

Dos años congelado: la pérdida de poder adquisitivo

Pese a que el texto oficial fundamenta la entrega de la asignación en la necesidad de "sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores", el importe del refuerzo de ANSES permanece estancado en $70.000 desde marzo de 2024.

Dado que las jubilaciones base se recomponen mensualmente a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el estancamiento nominal del bono provoca que su peso relativo dentro del ingreso total de la clase pasiva sea cada vez menor, recortando la eficacia del ajuste por movilidad sobre los haberes de la mínima, la PUAM y las PNC.

¿Quiénes tienen derecho al bono de ANSES?

La acreditación extraordinaria del pago adicional se realiza por titular y comprende a los siguientes sectores:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez.

Titulares de la PNC para Madres de 7 hijos o más.

Receptores de pensiones graciables gestionadas por ANSES.

Calendario oficial de cobro del bono en agosto

El pago de la asignación fija de $70.000 se efectivizará en la misma cuenta bancaria y fecha asignada por ANSES para el haber mensual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):