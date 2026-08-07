ANSES dejó sin el bono a miles de jubilados en agosto 2026: quiénes lo van a cobrar y cuándo

El Poder Ejecutivo formalizó una nueva partida del Bono Extraordinario Previsional para abonarse de forma conjunta con las prestaciones correspondientes a agosto de 2026. A través del Decreto 686/2026 publicado en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispondrá la liquidación de un monto máximo de $70.000, orientado en forma exclusiva a los escalafones más bajos de la pirámide de haberes de jubilados.
Sin embargo, el esquema trazado por la normativa deja fuera del beneficio a miles de jubilados y pensionados que perciben montos superiores al tope máximo garantizado por ANSES, al tiempo que mantiene congelado el importe nominal desde hace más de dos años.
Exclusión y cálculo proporcional: quiénes quedan afuera del bono
El diseño fijado por la reglamentación de ANSES establece un techo de contención equivalente a la suma del haber mínimo ($419.775,92) más los $70.000 del adicional, fijando un tope absoluto de $489.775,92.
Esta delimitación genera un doble impacto en la liquidación de agosto:
- Exclusión total: miles de jubilados cuyos haberes mensuales superen de forma directa el límite de $489.775,92 quedan totalmente al margen del cobro de la suma fija.
- Cobro proporcional: los beneficiarios con haberes base superiores a la mínima ($419.775,92) pero que no alcancen el techo garantizado percibirán únicamente una fracción del bono, equivalente a la diferencia exacta necesaria para equiparar los $489.775,92.
Dos años congelado: la pérdida de poder adquisitivo
Pese a que el texto oficial fundamenta la entrega de la asignación en la necesidad de "sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores", el importe del refuerzo de ANSES permanece estancado en $70.000 desde marzo de 2024.
Dado que las jubilaciones base se recomponen mensualmente a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el estancamiento nominal del bono provoca que su peso relativo dentro del ingreso total de la clase pasiva sea cada vez menor, recortando la eficacia del ajuste por movilidad sobre los haberes de la mínima, la PUAM y las PNC.
¿Quiénes tienen derecho al bono de ANSES?
La acreditación extraordinaria del pago adicional se realiza por titular y comprende a los siguientes sectores:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez.
- Titulares de la PNC para Madres de 7 hijos o más.
- Receptores de pensiones graciables gestionadas por ANSES.
Calendario oficial de cobro del bono en agosto
El pago de la asignación fija de $70.000 se efectivizará en la misma cuenta bancaria y fecha asignada por ANSES para el haber mensual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: Feriado nacional (sin operaciones bancarias).
- DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.
En pocas palabras
- Bono de $70.000: ANSES oficializó un refuerzo previsional de hasta $70.000 para agosto de 2026.
- Exclusión de jubilados: El beneficio excluye a quienes superen los $489.775,92 o aplica montos proporcionales.
- Calendario de cobro: El pago se efectúa según la terminación del DNI entre el 10 y el 24 de agosto.