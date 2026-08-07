Jubilados ANSES con DNI finalizado en 3: cuándo se cobra en agosto y cuáles son los montos finales

Pensiones No Contributivas (PNC): cobra el martes 11 de agosto .

cobra el . Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: cobran el jueves 13 de agosto .

cobran el . Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: cobran el miércoles 26 de agosto.

Los montos liquidados quedan disponibles en las cuentas bancarias desde las primeras horas de la fecha estipulada, pudiendo ser retirados por ventanilla o utilizados directamente con la tarjeta de débito.

Escala salarial de agosto: haberes, bono y cobro de bolsillo

Junto con el porcentaje de ajuste automático, el Estado nacional mantiene la liquidación del bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos de las escalas más bajas del sistema.

La estructura de ingresos para el octavo mes del año se desglosa según las siguientes categorías:

Jubilación mínima: haber actualizado de $419.775,92 + bono de $70.000 = $489.775,92 total.

haber actualizado de + bono de = total. Jubilación máxima: asciende a $2.824.694,50 (no percibe bono).

asciende a (no percibe bono). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber actualizado de $335.820,74 + bono de $70.000 = $405.820,74 total.

haber actualizado de + bono de = total. Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): haber actualizado de $293.843,14 + bono de $70.000 = $363.843,14 total.

En aquellos casos donde el titular perciba un haber previsional superior a la mínima de $419.775,92 pero inferior al techo de $489.775,92, la ANSES liquida una suma proporcional hasta equiparar dicho tope.

Cómo iniciar la gestión de la jubilación en ANSES

Para quienes hayan alcanzado la edad jubilatoria y deseen tramitar la prestación de forma directa, la plataforma oficial del organismo permite realizar la verificación inicial mediante un proceso simple: