La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de depósitos para los jubilados y pensionados cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) finaliza en 3. Al igual que en cada liquidación mensual, el organismo previsional distribuye la acreditación de haberes en diferentes momentos del mes según el tipo de prestación y el volumen de ingresos de cada titular.
Jubilados ANSES con DNI finalizado en 3: cuándo se cobra en agosto y cuáles son los montos finales
El cronograma de acreditaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social fija tres fechas clave durante el mes para la terminación 3. La grilla completa de cobro con el reajuste del 1,89% y el haber total con bono.
Durante el período de agosto de 2026, la totalidad de las prestaciones previsionales de ANSES absorbe una actualización por movilidad del 1,89%, valor derivado del índice inflacionario de junio (1,9%) computado con la exactitud de dos decimales.
Las tres fechas de acreditación para el DNI finalizado en 3
Con el objetivo de garantizar un flujo ordenado en las entidades bancarias, las fechas de cobro asignadas para los jubilados y pensionados con documento terminado en 3 quedan configuradas de la siguiente forma:
- Pensiones No Contributivas (PNC): cobra el martes 11 de agosto.
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: cobran el jueves 13 de agosto.
- Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: cobran el miércoles 26 de agosto.
Los montos liquidados quedan disponibles en las cuentas bancarias desde las primeras horas de la fecha estipulada, pudiendo ser retirados por ventanilla o utilizados directamente con la tarjeta de débito.
Escala salarial de agosto: haberes, bono y cobro de bolsillo
Junto con el porcentaje de ajuste automático, el Estado nacional mantiene la liquidación del bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos de las escalas más bajas del sistema.
La estructura de ingresos para el octavo mes del año se desglosa según las siguientes categorías:
- Jubilación mínima: haber actualizado de $419.775,92 + bono de $70.000 = $489.775,92 total.
- Jubilación máxima: asciende a $2.824.694,50 (no percibe bono).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber actualizado de $335.820,74 + bono de $70.000 = $405.820,74 total.
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): haber actualizado de $293.843,14 + bono de $70.000 = $363.843,14 total.
En aquellos casos donde el titular perciba un haber previsional superior a la mínima de $419.775,92 pero inferior al techo de $489.775,92, la ANSES liquida una suma proporcional hasta equiparar dicho tope.
Cómo iniciar la gestión de la jubilación en ANSES
Para quienes hayan alcanzado la edad jubilatoria y deseen tramitar la prestación de forma directa, la plataforma oficial del organismo permite realizar la verificación inicial mediante un proceso simple:
- Consulta de la Historia Laboral: acceder al portal Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL. Dentro de la solapa Trabajo, ingresar a Consultar Historia Laboral para revisar los años registrados.
- Documentación de respaldo: en caso de detectar vacíos en los aportes, presentar certificaciones de servicios, recibos de sueldo antiguos o comprobantes de obra social junto con el Formulario 6.18 de solicitud de prestaciones.
- Reserva de turno presencial: solicitar una cita presencial en la web de ANSES y concurrir el día pautado a la oficina de atención más cercana con el DNI original.
En pocas palabras
- Cronograma ANSES: Jubilados con DNI 3 cobran en agosto con aumento del 1,89% y bono.
- Fechas Clave: Pensiones No Contributivas (11/08), haber mínimo (13/08) y superior (26/08).
- Montos Agosto: Mínima $489.775 (con bono), máxima $2.824.694, PUAM $405.820, PNC $363.843.