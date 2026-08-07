Fechas de cobro de jubilados ANSES en agosto 2026: calendario completo por DNI y montos con aumento y bono

De esta manera, los beneficiarios de ANSES cobrarán los siguientes montos en agosto 2026:

Jubilación mínima: haber actualizado de $419.775,92 + bono de $70.000 = $489.775,92 total.

haber actualizado de + bono de = total. Jubilación máxima: asciende a $2.824.694,50 (no percibe bono).

asciende a (no percibe bono). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber actualizado de $335.820,74 + bono de $70.000 = $405.820,74 total.

haber actualizado de + bono de = total. Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): haber actualizado de $293.843,14 + bono de $70.000 = $363.843,14 total.

Alcance del bono previsional de $70.000

El refuerzo de $70.000 —monto que se mantiene congelado sin cambios en su valor nominal— se liquida de manera directa e implícita en la misma fecha del haber habitual sin requerir ningún trámite adicional.

La totalidad del bono está destinada a quienes perciben el haber mínimo, las PNC y la PUAM. En el caso de los beneficiarios que cobran un importe mensual superior a la mínima de $419.775,92 pero no alcanzan el techo de $489.775,92, la ANSES liquida un suplemento proporcional hasta completar dicha cifra garantizada.

Calendario unificado de pagos según la terminación del DNI

Las fechas de acreditación en cuenta bancaria se distribuyen según el tipo de prestación y el número final del documento de identidad:

1. Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

2. Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminado en 5: martes 18 de agosto (lunes 17 sin acreditaciones por feriado nacional).

martes 18 de agosto (lunes 17 sin acreditaciones por feriado nacional). DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

3. Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo