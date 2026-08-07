Los titulares del sistema previsional argentino ya pueden consultar el día exacto de acreditación de sus haberes correspondientes al período de agosto de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó las fechas de pago para jubilados, pensionados, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Fechas de cobro de jubilados ANSES en agosto 2026: calendario completo por DNI y montos con aumento y bono
La Administración Nacional de la Seguridad Social puso en marcha el cronograma oficial de liquidaciones. Con la suba por movilidad del 1,89% y el refuerzo extraordinario de $70.000, la jubilación mínima alcanza los $489.775,92 de bolsillo.
Para este mes, los ingresos de la clase pasiva absorben un reajuste mensual del 1,89%, porcentaje que responde a la aplicación de la fórmula de movilidad atada a la inflación de junio registrada por el INDEC (1,9%), calculada con la precisión de dos decimales.
Escala prestacional de agosto: haberes, bono y cobro total
La actualización porcentual de ANSES modifica los importes base de todas las categorías del sistema. A su vez, el Estado nacional efectiviza el pago del bono extraordinario de $70.000 para apuntalar las escalas más bajas del esquema previsional.
De esta manera, los beneficiarios de ANSES cobrarán los siguientes montos en agosto 2026:
- Jubilación mínima: haber actualizado de $419.775,92 + bono de $70.000 = $489.775,92 total.
- Jubilación máxima: asciende a $2.824.694,50 (no percibe bono).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber actualizado de $335.820,74 + bono de $70.000 = $405.820,74 total.
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): haber actualizado de $293.843,14 + bono de $70.000 = $363.843,14 total.
Alcance del bono previsional de $70.000
El refuerzo de $70.000 —monto que se mantiene congelado sin cambios en su valor nominal— se liquida de manera directa e implícita en la misma fecha del haber habitual sin requerir ningún trámite adicional.
La totalidad del bono está destinada a quienes perciben el haber mínimo, las PNC y la PUAM. En el caso de los beneficiarios que cobran un importe mensual superior a la mínima de $419.775,92 pero no alcanzan el techo de $489.775,92, la ANSES liquida un suplemento proporcional hasta completar dicha cifra garantizada.
Calendario unificado de pagos según la terminación del DNI
Las fechas de acreditación en cuenta bancaria se distribuyen según el tipo de prestación y el número final del documento de identidad:
1. Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.
2. Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI terminado en 5: martes 18 de agosto (lunes 17 sin acreditaciones por feriado nacional).
- DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.
3. Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
En pocas palabras
- Cobra en agosto: ANSES definió el calendario de pagos con aumento del 1,89% y bono de $70.000.
- Monto mínimo: Jubilación mínima alcanza los $489.775,92 con ambos conceptos.
- Fechas de pago: El cronograma se extiende desde el 10 hasta el 31 de agosto según terminación de DNI y tipo de beneficio.