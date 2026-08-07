AUH de ANSES para DNI terminado en 2: fecha exacta de cobro en agosto y los montos confirmados

Con la actualización porcentual de agosto, los importes líquidos que impactan en las cajas de ahorro son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (haber general): $120.675,30 netos por menor.

netos por menor. Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 netos.

netos. AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 netos (sin límite de edad).

Cronograma completo de cobro de la AUH por terminación de DNI

La distribución de los fondos se despliega de forma escalonada por día hábil, con una pausa intermedia por la conmemoración del feriado patrio del 17 de agosto:

DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI finalizados en 9: sábado 22 de agosto.

Población alcanzada y pasos para presentar la Libreta AUH

La prestación cubre a cerca de 2,5 millones de familias y alcanza a unos 4,3 millones de niños y adolescentes. La cobertura abarca a trabajadores desocupados, informales, personal de casas particulares y pequeños contribuyentes del Monotributo Social.

Para cobrar el 20% retenido mensualmente por la ANSES, los titulares deben realizar el trámite de validación sanitaria y escolar: