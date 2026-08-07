El esquema mensual de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ingresó en su fase de ejecución para las prestaciones sociales. Dentro de la programación prevista para agosto de 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) termina en 2 recibirán la acreditación de sus fondos el miércoles 12 de agosto.
AUH de ANSES para DNI terminado en 2: fecha exacta de cobro en agosto y los montos confirmados
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el día de depósito para las familias con documento finalizado en 2. El valor en mano tras el reajuste del 1,89%, los montos por discapacidad y el trámite web para la Libreta.
En esta liquidación se suma la recomposición por movilidad del 1,89%, porcentaje fijado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (1,9%) calculado con la precisión de dos decimales.
Cuánto se cobra en mano por cada hijo en agosto 2026
El sistema de seguridad social dispone el giro directo del 80% del haber mensual a las cuentas sueldo, mientras que el 20% restante permanece bajo resguardo estatal hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación.
Con la actualización porcentual de agosto, los importes líquidos que impactan en las cajas de ahorro son los siguientes:
- Asignación Universal por Hijo (haber general): $120.675,30 netos por menor.
- Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 netos.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 netos (sin límite de edad).
Cronograma completo de cobro de la AUH por terminación de DNI
La distribución de los fondos se despliega de forma escalonada por día hábil, con una pausa intermedia por la conmemoración del feriado patrio del 17 de agosto:
- DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI finalizados en 9: sábado 22 de agosto.
Población alcanzada y pasos para presentar la Libreta AUH
La prestación cubre a cerca de 2,5 millones de familias y alcanza a unos 4,3 millones de niños y adolescentes. La cobertura abarca a trabajadores desocupados, informales, personal de casas particulares y pequeños contribuyentes del Monotributo Social.
Para cobrar el 20% retenido mensualmente por la ANSES, los titulares deben realizar el trámite de validación sanitaria y escolar:
- Ingreso: acceder a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Consulta: dirigirse a la sección "Hijos" y seleccionar la solapa "Libreta AUH" para revisar la información del menor.
- Generación: en caso de registrar campos incompletos, presionar "Generar Libreta" y descargar la planilla física.
- Completado presencial: llevar el formulario impreso (en una sola hoja) a la escuela y al centro de salud para su firma y sellado sin tachaduras.
- Carga digital: fotografiar la planilla completa sobre una superficie iluminada (formato JPG, peso menor a 3 MB) y reingresar a Mi ANSES en la opción "Subir Libreta AUH" para finalizar la gestión de forma remota.
En pocas palabras
- ANSES oficializó el pago: Se confirmó la fecha de acreditación de fondos para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 2.
- Aumento del 1,89%: Los haberes de agosto incluyen una recomposición basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.
- Cobro y Libreta: Se detallan los montos a percibir por hijo y los pasos para presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido.