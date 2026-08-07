Créditos ANSES: cómo consultar las cuotas pendientes, los montos mensuales y las fechas de débito

Ingreso a la plataforma: acceder a la web oficial de Mi ANSES o a la aplicación móvil con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

acceder a la web oficial de o a la aplicación móvil con el número de y la . Sección específica: dentro del menú desplegable de la cuenta, seleccionar la opción "Créditos ANSES" .

dentro del menú desplegable de la cuenta, seleccionar la opción . Consulta de estado: elegir la función "Consultar monto" o de préstamos vigentes para visualizar el detalle del saldo pendiente.

elegir la función o de préstamos vigentes para visualizar el detalle del saldo pendiente. Verificación de la CBU: en ese mismo espacio es posible revisar la cuenta bancaria vinculada donde se efectúa el descuento automático y gestionar el cambio de CBU si se modificó el canal de cobro.

Asimismo, el sistema permite descargar una copia del contrato original donde figura el plan completo de pagos y la cantidad total de cuotas.

Fechas de débito y qué ocurre si no hay fondos suficientes

Las cuotas de los Créditos ANSES se debitan automáticamente de la caja de ahorro bancaria del titular entre el 1 y el 10 de cada mes. Por este motivo, el organismo previsional remarca la importancia de contar con saldo suficiente durante los primeros días del mes.

Atención con los recargos: si al momento de realizar la extracción automática la cuenta bancaria no registra fondos suficientes, la cuota no podrá cobrarse. En consecuencia, al mes siguiente el sistema debitará dos cuotas juntas e incluirá intereses por mora, incrementando el gasto previsto.

¿Por qué el monto de la primera cuota fue más alto?

Desde la ANSES aclararon que el valor de las cuotas es fijo e idéntico a partir del segundo mes y hasta el final del plan de pagos. La diferencia con la primera cuota respondió al cobro único de los gastos administrativos y del seguro de garantía asociados al otorgamiento inicial del préstamo.

¿Es posible solicitar un nuevo Crédito ANSES?

Las líneas directas que otorgaba el organismo público a tasa subsidiada fueron eliminadas bajo la administración actual. No obstante, los préstamos comprometidos con anterioridad deben seguir abonándose de forma regular hasta la cancelación del contrato.

Actualmente, los adultos mayores y trabajadores en relación de dependencia que requieran financiamiento deben recurrir a líneas de crédito personales ofrecidas por entidades bancarias públicas y privadas, a la espera de eventuales debates legislativos sobre la reapertura de programas estatales.