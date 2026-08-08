El último adiós a Jorge Messi, en la intimidad y en absoluto hermetismo

Días después, y frente a versiones que daban por muerto al empresario, la familia emitió un comunicado el 18 de junio aclarando que Jorge Messi "atravesaba una situación de salud" y se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente". El propio futbolista, formado en Newell's, admitió públicamente que la familia enfrentaba un momento difícil, aunque sin dar más detalles. Poco después trascendió que había recibido el alta en Buenos Aires para regresar a Rosario y continuar allí su recuperación.

Las reacciones

Newell's Old Boys, club donde Jorge Messi acompañó los primeros pasos futbolísticos de su hijo, izó sus banderas a media asta en el predio Jorge Bernardo Griffa y en otras dependencias. La institución lo describió como el sostén de la carrera de Lionel junto a Celia Cuccittini, madre del jugador.

El bar familiar ubicado cerca del Parque Nacional a la Bandera cerró sus puertas por duelo, con un mensaje de despedida en sus redes sociales. Por su parte, la AFA calificó la pérdida como "irreparable" y dispuso un minuto de silencio en los partidos de todas las categorías hasta el próximo viernes.

Se esperaba que Lionel Messi viajara desde Estados Unidos esa misma noche para llegar a la despedida de su padre. Un día antes había entrenado con Inter Miami de cara al cruce ante Monterrey por la Leagues Cup 2026, pero todo indicaba que finalmente no estaría disponible para ese partido.