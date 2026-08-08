Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió este sábado a las 2 de la madrugada en el Sanatorio Centro de Rosario, a los 68 años, tras permanecer internado durante dos semanas. Desde la institución médica no se dieron precisiones sobre el tratamiento que atravesaba.
El último adiós a Jorge Messi, en la intimidad y en absoluto hermetismo
La familia de Lionel Messi optó por una despedida íntima, sin velatorio público, en un cementerio privado de Pérez en Rosario
La familia decidió no realizar un velatorio público. Ese mismo sábado por la mañana, los allegados se retiraron del sanatorio y, hacia el mediodía, las puertas del Cementerio El Prado ya estaban cerradas al público, con acceso restringido solo a vehículos autorizados. El operativo contó con apoyo de seguridad privada, y se observó un tránsito constante de autos con vidrios polarizados hacia la necrópolis, ubicada sobre la ruta nacional 33, en la localidad de Pérez.
Los rumores previos
La salud de Jorge Messi había generado preocupación semanas atrás, durante el Mundial 2026. A diferencia del resto de la familia, no viajó a presenciar el torneo, y se especuló que ese ausentismo estaba ligado a su estado de salud, algo que pareció confirmarse cuando Lionel Messi rompió en llanto tras convertir el primero de sus tres goles en el debut albiceleste ante Argelia.
Días después, y frente a versiones que daban por muerto al empresario, la familia emitió un comunicado el 18 de junio aclarando que Jorge Messi "atravesaba una situación de salud" y se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente". El propio futbolista, formado en Newell's, admitió públicamente que la familia enfrentaba un momento difícil, aunque sin dar más detalles. Poco después trascendió que había recibido el alta en Buenos Aires para regresar a Rosario y continuar allí su recuperación.
Las reacciones
Newell's Old Boys, club donde Jorge Messi acompañó los primeros pasos futbolísticos de su hijo, izó sus banderas a media asta en el predio Jorge Bernardo Griffa y en otras dependencias. La institución lo describió como el sostén de la carrera de Lionel junto a Celia Cuccittini, madre del jugador.
El bar familiar ubicado cerca del Parque Nacional a la Bandera cerró sus puertas por duelo, con un mensaje de despedida en sus redes sociales. Por su parte, la AFA calificó la pérdida como "irreparable" y dispuso un minuto de silencio en los partidos de todas las categorías hasta el próximo viernes.
Se esperaba que Lionel Messi viajara desde Estados Unidos esa misma noche para llegar a la despedida de su padre. Un día antes había entrenado con Inter Miami de cara al cruce ante Monterrey por la Leagues Cup 2026, pero todo indicaba que finalmente no estaría disponible para ese partido.
En pocas palabras
- Fallecimiento: Murió Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años.
- Despedida íntima: La familia optó por una ceremonia privada en el cementerio El Prado de Pérez, sin velatorio público.
- Reacciones: Clubes como Newell's Old Boys y la AFA expresaron sus condolencias y reconocieron su rol en la carrera de Lionel.