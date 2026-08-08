El Barcelona despidió a Jorge Messi con un sentido mensaje

El Barcelona de España despidió a Jorge Messi con un sentido mensaje. El club donde el astro Lionel Messi tuvo una carrera impresionante, emitió un comunicado oficial acompañando al capitán de la Selección argentina.
El Barcelona de España, el club donde el astro Lionel Messi tuvo una carrera impresionante, despidió a Jorge Messi con un sentido mensaje
El Barcelona de España despidió a Jorge Messi con un sentido mensaje. El club donde el astro Lionel Messi tuvo una carrera impresionante, emitió un comunicado oficial acompañando al capitán de la Selección argentina.
Barcelona acompañó a toda la familia Messi y destacó el papel que tuvo durante los comienzos y los años de mayor esplendor del argentino en la institución catalana.
"Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi", dijo el club en las redes sociales junto con la imagen del comunicado oficial y un lazo negro ubicado sobre su escudo.
"El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi", dijo el club catalán.
"El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo", añadió.
Jorge lllevó a Leo desde Rosario hasta Barcelona cuando La Pulga tenía 13 años y permaneció junto a él durante su adaptación a España, antes de convertirse posteriormente en su representante y una de las figuras centrales de su carrera profesional.
La familia Messi mantuvo un vínculo con Barcelona por más de dos décadas y estuvo marcado por la etapa más importante de la historia deportiva del futbolista, quien conquistó allí múltiples títulos y se transformó en el máximo goleador histórico del club.
"Descanse en paz", dijo el Barcelona en una despedida con un fuerte contenido simbólico para una familia cuya historia quedó ligada para siempre a la institución catalana.