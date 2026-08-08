El Barcelona despidió a Jorge Messi con un sentido mensaje

"El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi", dijo el club catalán.

"El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo", añadió.

El recuerdo de la incorporación de Messi al Barcelona

Jorge lllevó a Leo desde Rosario hasta Barcelona cuando La Pulga tenía 13 años y permaneció junto a él durante su adaptación a España, antes de convertirse posteriormente en su representante y una de las figuras centrales de su carrera profesional.

La familia Messi mantuvo un vínculo con Barcelona por más de dos décadas y estuvo marcado por la etapa más importante de la historia deportiva del futbolista, quien conquistó allí múltiples títulos y se transformó en el máximo goleador histórico del club.

"Descanse en paz", dijo el Barcelona en una despedida con un fuerte contenido simbólico para una familia cuya historia quedó ligada para siempre a la institución catalana.