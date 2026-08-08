Este sábado Huracán Las Heras, Atlético Club San Martín y FADEP, los tres representantes mendocinos, tendrán acción por la segunda fecha del Torneo Federal A, en distintas fases del certamen del Consejo Federal de AFA. El Globo será local en la zona campeonato, mientras que el León y el Cóndor serán visitantes en la Reválida.
Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP serán protagonistas en el Federal A
Huracán Las Heras recibe este sábado a Olimpo por la Fase Campeonato. San Martín visitará a Santamarina de Tandil, y FADEP a Juventud Unida por la Reválida
Huracán Las Heras debutará de local ante Olimpo de Bahía Blanca
Huracán Las Heras jugará desde las 15.30 ante Olimpo de Bahía Blanca, en el estadio General San Martín, en la fase Campeonato con el arbitraje de Maximiliano Manduca.
El Globo, equipo dirigido por Pablo Jofré, cayó en el estreno ante Cipolletti en condición de visitante por la mínima diferencia, donde se fue expulsado su delantero Joel Lucero. En esta fase, los primeros 4 se clasifican a cuartos de final y los primeros 5 jugarán la Copa Argentina 2027.
El Atlético San Martín y FADEP jugarán de visitante en la Reválida
Atlético San Martín se enfrentará de visitante a Santamarina de Tandil desde las 15, bajo el arbitraje de Marcos Ignacio Liuzzi. El Chacarero, dirigido por Alejandro Abaurre, viene de empatar como local con Costa Brava 2 a 2.
Santamarina, en la primera fecha perdió por 1 a 0 como visitante frente a Sol de Mayo.
FADEP jugará de visitante ante Juventud Unida de San Luis, desde las 15 bajo el arbitraje de Rodrigo Héctor Rivero. El conjunto de Diego Pozo ganó en su debut como local por 1 a 0 a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi. El elenco puntano, por su parte, arrancó su camino en la Reválida perdiendo por 2 a 1 como visitante ante Germinal.
Los dos últimos de cada zona descenderán al Torneo del Interior 2027, aunque es importante aclarar que en la Zona A habrá promedios porque no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos jugados. En la Zona B será por puntos. En ambas zonas se clasificarán 5 equipos a la siguiente etapa.
En pocas palabras
- Los 3 mendocinos: Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP tendrán acción este sábado en el Torneo Federal A.
- Huracán Las Heras: debutará de local ante Olimpo de Bahía Blanca en la Fase Campeonato.
- San Martín y FADEP: visitarán a Santamarina de Tandil y Juventud Unida de San Luis, respectivamente, en la Reválida.