Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP serán protagonistas en el Federal A

FADEP jugará ante Juventud Unida, en San Luis.

El Atlético San Martín y FADEP jugarán de visitante en la Reválida

Atlético San Martín se enfrentará de visitante a Santamarina de Tandil desde las 15, bajo el arbitraje de Marcos Ignacio Liuzzi. El Chacarero, dirigido por Alejandro Abaurre, viene de empatar como local con Costa Brava 2 a 2.

Santamarina, en la primera fecha perdió por 1 a 0 como visitante frente a Sol de Mayo.

FADEP jugará de visitante ante Juventud Unida de San Luis, desde las 15 bajo el arbitraje de Rodrigo Héctor Rivero. El conjunto de Diego Pozo ganó en su debut como local por 1 a 0 a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi. El elenco puntano, por su parte, arrancó su camino en la Reválida perdiendo por 2 a 1 como visitante ante Germinal.

Los dos últimos de cada zona descenderán al Torneo del Interior 2027, aunque es importante aclarar que en la Zona A habrá promedios porque no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos jugados. En la Zona B será por puntos. En ambas zonas se clasificarán 5 equipos a la siguiente etapa.