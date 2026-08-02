Torneo Federal A: FADEP tuvo un buen inicio al derrotar a Círculo Deportivo Otamendi por la Reválida

El conjunto de FADEP inició su camino este domingo en la Zona Reválida del Torneo Federal A ante Círculo Deportivo Otamendi, en el partido que se jugó en Russell. El equipo dirigido por Diego Pozo en su primer encuentro ganó 1 a 0 y logró tres puntos muy importantes.
El único gol del encuentro matutino lo marcó Simón Buscalia, en contra de su valla, a los 25’ del segundo tiempo, tras un centro de Matías Navarro.
Esta instancia, que se juega a una rueda en nueve fechas, los cinco primeros acceden a la siguiente fase. Finalizada esta instancia, los dos peores de la zona de diez equipos descenderán.
Lo que viene para FADEP
Por la 2da fecha FADEP jugará de visitante ante Juventud Unida de San Luis. Este encuentro se disputará en el estadio Mario Sebastián Diez.
La síntesis de FADEP vs. Círculo Deportivo
Estadio: FADEP
Árbitro: Maximiliano Silcan.
FADEP (1): Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Brayam Sosa y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y José Méndez; Matías Persia y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
Círculo Deportivo Otamendi (0): Pedro Fernández; Rodrigo Torres, Facundo Rojas, Jano Martínez y Simón Buscaglia; Francisco Grahl; Ciro Rius , Martín Gómez y Joaquín Bassani; Imanol Iriberri y Vicente Barberini. DT: Duilio Botella.
Gol: ST: 25’ Buscaglia en contra para Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.
Cambios: ST: Lautaro Taboada, Matías ,Navarro y Nicolás Benzi por Kalinski Klusener y Méndez (F), 27’ Braian Cos,Vicente Barterini y Tomás Giménez por Biancho Bassani y Campagnaro (CDNO)
En pocas palabras
- FADEP debutó con triunfo: El equipo ganó 1-0 ante Círculo Deportivo en el inicio de la Reválida del Torneo Federal A.
- Gol y contexto: Simón Buscalia anotó en contra a los 25' del segundo tiempo tras un centro de Matías Navarro.
- Próximo partido: FADEP jugará de visitante contra Juventud Unida de San Luis en la próxima fecha.