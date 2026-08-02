Torneo Federal A: FADEP tuvo un buen inicio al derrotar a Círculo Deportivo Otamendi por la Reválida

El único gol del encuentro matutino lo marcó Simón Buscalia, en contra de su valla, a los 25’ del segundo tiempo, tras un centro de Matías Navarro.

Esta instancia, que se juega a una rueda en nueve fechas, los cinco primeros acceden a la siguiente fase. Finalizada esta instancia, los dos peores de la zona de diez equipos descenderán.