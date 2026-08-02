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TORNEO FEDERAL A

Torneo Federal A: FADEP tuvo un buen inicio al derrotar a Círculo Deportivo Otamendi por la Reválida

El equipo de FADEP logró un triunfo en el inicio de su participación en la fase Reválida del Torneo Federal A venciendo a Círculo Deportivo Otamendi

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El equipo mendocino de FADEP comenzó con triunfo de local su participación en la Reválida del Torneo Federal A.

El equipo mendocino de FADEP comenzó con triunfo de local su participación en la Reválida del Torneo Federal A.

El conjunto de FADEP inició su camino este domingo en la Zona Reválida del Torneo Federal A ante Círculo Deportivo Otamendi, en el partido que se jugó en Russell. El equipo dirigido por Diego Pozo en su primer encuentro ganó 1 a 0 y logró tres puntos muy importantes.

El único gol del encuentro matutino lo marcó Simón Buscalia, en contra de su valla, a los 25’ del segundo tiempo, tras un centro de Matías Navarro.

Esta instancia, que se juega a una rueda en nueve fechas, los cinco primeros acceden a la siguiente fase. Finalizada esta instancia, los dos peores de la zona de diez equipos descenderán.

FADEP busca mantenerse en la categor&iacute;a en esta, su primera temporada en el Torneo Federal A.

FADEP busca mantenerse en la categoría en esta, su primera temporada en el Torneo Federal A.

Lo que viene para FADEP

Por la 2da fecha FADEP jugará de visitante ante Juventud Unida de San Luis. Este encuentro se disputará en el estadio Mario Sebastián Diez.

La síntesis de FADEP vs. Círculo Deportivo

Estadio: FADEP

Árbitro: Maximiliano Silcan.

FADEP (1): Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Brayam Sosa y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y José Méndez; Matías Persia y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Círculo Deportivo Otamendi (0): Pedro Fernández; Rodrigo Torres, Facundo Rojas, Jano Martínez y Simón Buscaglia; Francisco Grahl; Ciro Rius , Martín Gómez y Joaquín Bassani; Imanol Iriberri y Vicente Barberini. DT: Duilio Botella.

Gol: ST: 25’ Buscaglia en contra para Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.

Cambios: ST: Lautaro Taboada, Matías ,Navarro y Nicolás Benzi por Kalinski Klusener y Méndez (F), 27’ Braian Cos,Vicente Barterini y Tomás Giménez por Biancho Bassani y Campagnaro (CDNO)

En pocas palabras

  • FADEP debutó con triunfo: El equipo ganó 1-0 ante Círculo Deportivo en el inicio de la Reválida del Torneo Federal A.
  • Gol y contexto: Simón Buscalia anotó en contra a los 25' del segundo tiempo tras un centro de Matías Navarro.
  • Próximo partido: FADEP jugará de visitante contra Juventud Unida de San Luis en la próxima fecha.
Resumen generado por Thinkindot AI

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