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Torneo Federal A: Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP inician una nueva fase

Huracán Las Heras visitará a Cipolletti por la Fase Campeonato. San Martín recibirá a Costa Brava, y FADEP a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi por la Reválida.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Huracán Las Heras inicia su camino en la Fase Campeonato visitando a Cipolletti.

Huracán Las Heras inicia su camino en la Fase Campeonato visitando a Cipolletti.

El Torneo Federal A continúa este domingo y Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP, los 3 representantes mendocinos, tendrán acción en el inicio de una nueva etapa del Torneo Federal A, pero en distintas fases del certamen del Consejo Federal de AFA.

Huracán Las Heras debutará en la fase Campeonato, mientras que el Atlético San Martín y FADEP lo harán en la Reválida.

Huracán Las Heras debutará de visitante en Río Negro

Huracán Las Heras tendrá su estreno ante Cipolletti de Río Negro a las 15.30 en el estadio La Visera de Cemento, bajo el arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti, en un partido correspondiente por la Zona B de la Fase Campeonato.

El Globo, dirigido por Pablo Jofré, terminó en el 4to puesto de la Primera Fase con 23 unidades y así logró meterse en la siguiente ronda.

El Globo inicia una nueva etapa en el Federal A que es muy importante.

El Globo inicia una nueva etapa en el Federal A que es muy importante.

Cipolletti fue el mejor de la Zona 3 en la fase inicial ya que finalizó puntero con 25 puntos,

La Zona B la integrarán: Alvarado (Mar del Plata); Atenas (Río Cuarto); Cipolletti; Argentino (Monte Maíz); Huracán Las Heras; Juventud Antoniana (Salta); Kimberley (Mar del Plata); Olimpo (Bahía Banca) y Villa Mitre (Bahía Blanca)

Los primeros 4 se clasifican a Cuartos de Final y los primeros 5 jugarán la Copa Argentina 2027.

FADEP y el Atlético San Martín tendrán su estreno de locales en la Reválida

FADEP finalizó en el 5to puesto de la Zona 3 con 21 unidades y jugará de local ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, este domingo a las 11.30 bajo el arbitraje del catamarqueño Maximiliano Silcan Jerez.

Alejandro Abaurre, es el conductor del Atlético San Martín que jugará la Reválida.

Alejandro Abaurre, es el conductor del Atlético San Martín que jugará la Reválida.

Atlético San Martín fue 7mo en la fase inicial con 21 unidades y recibirá a Costa Brava en el Libertador General San Martín a las 16.30 con el arbitraje del tucumano Mauricio Martín.

Los dos últimos de cada zona descenderán al Torneo del Interior 2027, aunque es importante aclarar que en la Zona A habrá promedios porque no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos jugados y la Zona B será por puntos. En ambas zonas se clasificarán 5 equipos a la siguiente etapa.

La Zona B la integran Atlético San Martín; Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi); Costa Brava (General Pico); Deportivo Rincón (Neuquén); FADEP; Germinal (Rawson); Guillermo Brown (Puerto Madryn); Juventud Unida (San Luis), Santamarina (Tandil) y Sol de Mayo (Viedma).

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