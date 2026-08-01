Torneo Clausura 2026: Argentinos Juniors le ganó al campeón y lidera su zona con puntaje ideal

Argentinos Juniors espera la confirmación de día y horario para recibir en la próxima fecha a Racing y Belgrano, que tiene solamente 3 puntos, visitará a Banfield.

Estudiantes goleó a Defensa y Justicia

Estudiantes sumó sus primeros 3 puntos en el Torneo Clausura 20267 al vencer por 3 a 0 a Defensa y Justicia, en La Plata.

Muslera atajó un penal mientras que Guido Carrillo, Ezequiel Piovi y el ex Independiente Rivadavia Tomás Palacios marcaron los goles del Pincha que tiene un partido pendiente ante Boca, reprogramado para el próximo miércoles 5 de agosto.

Empate entre Estudiantes de Río Cuarto y Banfield

Estudiantes de Río Cuarto y Banfield abrieron la jornada, sin emociones con un 0-0 en el encuentro disputado en el sur de la provincia de Córdoba, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

El conjunto riocuartense tiene 4 puntos en el Clausura, comparte el último puesto de la Tabla Anual con Aldosivi (ambos con 9 unidades) y sigue último en los promedios.