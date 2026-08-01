Torneo Clausura 2026: Argentinos Juniors le ganó al campeón y lidera su zona con puntaje ideal

Argentinos Juniors le ganó como visitante a Belgrano, campeón del Apertura, tiene puntaje ideal y es el único puntero de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
Argentinos Juniors le ganó como visitante a Belgrano, campeón del Apertura, tiene puntaje ideal y es el único puntero de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
Francisco Álvarez, a los 48' del primer tiempo, fue el autor del único gol del encuentro jugado en el estadio del Pirata cordobés, en Barrio Alberdi, y en el que fue expulsado el Mudo Vázquez en el local.
El Bicho pudo haber aumentado la diferencia (hubo dos tantos más anulados por el VAR) pero la ventaja mínima le alcanzó para sumar los 3 puntos, llegar a 9 unidades y encabezar su Zona escoltado por Barracas Central (6) que jugará este domingo con Riestra.
Argentinos Juniors espera la confirmación de día y horario para recibir en la próxima fecha a Racing y Belgrano, que tiene solamente 3 puntos, visitará a Banfield.
Estudiantes sumó sus primeros 3 puntos en el Torneo Clausura 20267 al vencer por 3 a 0 a Defensa y Justicia, en La Plata.
Muslera atajó un penal mientras que Guido Carrillo, Ezequiel Piovi y el ex Independiente Rivadavia Tomás Palacios marcaron los goles del Pincha que tiene un partido pendiente ante Boca, reprogramado para el próximo miércoles 5 de agosto.
Estudiantes de Río Cuarto y Banfield abrieron la jornada, sin emociones con un 0-0 en el encuentro disputado en el sur de la provincia de Córdoba, por la tercera fecha del Torneo Clausura.
El conjunto riocuartense tiene 4 puntos en el Clausura, comparte el último puesto de la Tabla Anual con Aldosivi (ambos con 9 unidades) y sigue último en los promedios.