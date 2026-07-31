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Gimnasia y Esgrima recibe a Unión por la 3ra fecha del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima jugará ante Unión en el estadio Víctor Legrotaglie por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima jugará este sábado ante Unión, en el estadio Victor Legrotaglie por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima jugará este sábado ante Unión, en el estadio Victor Legrotaglie por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima jugará este sábado ante Unión de Santa Fe, en el estadio Víctor Legrotaglie, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro entre el Lobo y el Tatengue comenzará a las 15.30, será dirigido por Juan Pablo Loustau, se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y contará con la televisación de ESPN Premium.

Darío Franco se mantiene invicto de local como entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Darío Franco se mantiene invicto de local como entrenador de Gimnasia y Esgrima.

El Lobo viene de caer ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro (1-0) y buscará volver al triunfo en su estadio donde comenzó de manera positiva su participación en el certamen ya que le ganó a Central Córdoba (1-0) con el tanto de Agustín Módica.

Gimnasia y Esgrima buscará su quinta victoria seguida en el Víctor Legrotaglie

El Mensana tiene 3 puntos y buscará su quinta victoria seguida en condición de local, una racha que se inició con la llegada de Darío Franco.

Con el actual DT el Lobo le ganó 3-2 a Vélez, 1-0 a Lanús, 2-1 a Defensa y Justicia y el último partido ante Central Córdoba.

El Lobo en los promedios tiene 1,222 y en la tabla anual suma 22 unidades, en ambas ocupa el puesto 20, por ahora lejos de la zona del descenso.

Ignacio Sabatini y Agustín Módica serán titulares en el Lobo ante el Tatengue.

Ignacio Sabatini y Agustín Módica serán titulares en el Lobo ante el Tatengue.

Así llega Unión de Santa Fe, el rival de Gimnasia y Esgrima

Unión de Santa Fe debutó con un empate 2-2 como visitante frente a Platense y en la segunda fecha no tuvo acción ya que debía jugar ante Lanús pero el partido fue postergado debido a la participación del Granate en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El último antecedente entre el Lobo y el Tatengue

Gimnasia y Esgrima perdió 4 a 0 con Unión en el estadio 15 de Abril por la 3ra fecha del Torneo Apertura.

Los otros enfrentamientos en Primera fueron en el Nacional 1978. En la primera rueda, en Mendoza, empataron 1-1 y en Santa Fe Unión se quedó con la victoria por 2-0.

Probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Ignacio Sabatini, Fermín Antonini, Julián Ceballos y Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra; Misael Aguirre o Mauro Luna Diale y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

  • Estadio: Gimnasia y Esgrima
  • Hora: 15.30
  • Árbitro: Juan Pablo Loustau
  • VAR: Germán Delfino
  • TV: ESPN Premium

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