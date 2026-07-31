Gimnasia y Esgrima recibe a Unión por la 3ra fecha del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima buscará su quinta victoria seguida en el Víctor Legrotaglie

El Mensana tiene 3 puntos y buscará su quinta victoria seguida en condición de local, una racha que se inició con la llegada de Darío Franco.

Con el actual DT el Lobo le ganó 3-2 a Vélez, 1-0 a Lanús, 2-1 a Defensa y Justicia y el último partido ante Central Córdoba.

El Lobo en los promedios tiene 1,222 y en la tabla anual suma 22 unidades, en ambas ocupa el puesto 20, por ahora lejos de la zona del descenso.

Ignacio Sabatini y Agustín Módica serán titulares en el Lobo ante el Tatengue.

Así llega Unión de Santa Fe, el rival de Gimnasia y Esgrima

Unión de Santa Fe debutó con un empate 2-2 como visitante frente a Platense y en la segunda fecha no tuvo acción ya que debía jugar ante Lanús pero el partido fue postergado debido a la participación del Granate en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El último antecedente entre el Lobo y el Tatengue

Gimnasia y Esgrima perdió 4 a 0 con Unión en el estadio 15 de Abril por la 3ra fecha del Torneo Apertura.

Los otros enfrentamientos en Primera fueron en el Nacional 1978. En la primera rueda, en Mendoza, empataron 1-1 y en Santa Fe Unión se quedó con la victoria por 2-0.

Probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Ignacio Sabatini, Fermín Antonini, Julián Ceballos y Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra; Misael Aguirre o Mauro Luna Diale y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.