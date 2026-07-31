La llamativa frase de Sampaoli tras su segunda derrota como DT de Talleres

Esta postura ya había tenido su primer antecedente tras la derrota frente a la Lepra en el debut. En aquella oportunidad, el DT de Talleres expresó: "Yo vine a potenciar a los jugadores y formar un equipo que juegue al fútbol como en los últimos 35 minutos. Lo más importante que tiene el fútbol son los jugadores y lo definen los jugadores".

Respecto al enojo de los hinchas, quienes se expresan desde las tribunas, Sampaoli se mostró receptivo y con la mirada puesta en revertir el presente del equipo: "El público se expresa y hay que tratar de trabajar duro para que eso cambie muy pronto. Tengo siempre la expectativa y el desafío de que eso se modifique".

Talleres tendrá la posibilidad de revertir este mal inicio el lunes, desde las 19, cuando visite a Platense en Vicente López. Este duelo se dará por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.