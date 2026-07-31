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La llamativa frase de Sampaoli tras su segunda derrota como DT de Talleres

Jorge Sampaoli utilizó una sorpresiva frase tras la derrota de Talleres de Córdoba ante Vélez en el Mario Alberto Kempes

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Jorge Sampaoli habló tras la derrota de Talleres.

Jorge Sampaoli habló tras la derrota de Talleres.

Jorge Sampaoli atraviesa un complicado inicio de ciclo como director técnico de Talleres de Córdoba. Tras llegar a principios de junio, el ex DT de la Selección argentina acumula dos caídas consecutivas en sus primeros partidos oficiales: debutó con una derrota por 1-0 ante Newell's y este jueves cayó 3-1 frente a Vélez.

Frente a la crítica de los hinchas y la falta de victorias en el Torneo Clausura, dejó una llamativa y sorpresivca reflexión durante la conferencia de prensa posterior al duelo con el Fortín.

"El entrenador está sobrevalorado", soltó Sampaoli

En medio de su charla con los medios, Jorge Sampaoli utilizó una llamativa frase: "Tengo claro que el entrenador está sobrevalorado. Cuando fui exitoso fue por el nivel de los futbolistas, a mi siempre me hicieron ganador los jugadores. Cuando ellos no logran ser contundentes tanto defensiva como ofensivamente, seguramente no me fue bien".

Esta postura ya había tenido su primer antecedente tras la derrota frente a la Lepra en el debut. En aquella oportunidad, el DT de Talleres expresó: "Yo vine a potenciar a los jugadores y formar un equipo que juegue al fútbol como en los últimos 35 minutos. Lo más importante que tiene el fútbol son los jugadores y lo definen los jugadores".

Respecto al enojo de los hinchas, quienes se expresan desde las tribunas, Sampaoli se mostró receptivo y con la mirada puesta en revertir el presente del equipo: "El público se expresa y hay que tratar de trabajar duro para que eso cambie muy pronto. Tengo siempre la expectativa y el desafío de que eso se modifique".

Talleres tendrá la posibilidad de revertir este mal inicio el lunes, desde las 19, cuando visite a Platense en Vicente López. Este duelo se dará por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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