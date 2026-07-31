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La irreversible decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono

El Real Madrid ya tomó una decisión respecto del futuro de Franco Mastantuono

Por UNO
Mastantuono será cedido desde el Real Madrid en la próxima temporada.

Mastantuono será cedido desde el Real Madrid en la próxima temporada.

El Real Madrid dejó en claro su decisión para con Franco Mastantuono la próxima temporada. El ex River no viajará a Austria para el amistoso que tiene programado el Merengue contra la Fiorentina de Italia y esto se debe a que el club español ya tomó la determinación de cederlo a préstamo en Europa.

Lo que pretenden desde la Casa Blanca es que Mastantuono sume experiencia específicamente en otro club europeo, cayéndose las posibilidades de que regrese a River.

Mastantuono no jugará en el Real Madrid en la próxima temporada

Franco Mastantuono llegó al Real Madrid a mediados del 2025 proveniente de River, a cambio de 45 millones de euros netos. Si bien el objetivo del Merengue era tener una cara joven para competir, el argentino estuvo muy lejos del nivel que se esperaba. Durante su primera temporada en la Casa Blanca, el ex River disputó 35 partidos, convirtió tres goles y brindó una asistencia.

El Real Madrid ceder&aacute; a Franco Mastantuono en la pr&oacute;xima temporada.

El Real Madrid cederá a Franco Mastantuono en la próxima temporada.

Si bien Franco Mastantuono se ilusionaba con ser tenido en cuenta por Mourinho, dado que participó en los amistosos contra Alcorcón y Leganés anotando un gol incluso, sus esperanzas se difuminaron al no ser convocado ni siquiera para el amistoso venidero contra la Fiorentina.

Ante la inminente decisión del Merengue, Mastantuono manifestó su deseo de regresar al Millonario pero esa posibilidad fue descartada por el Real Madrid debido a que buscan que el argentino sume rodaje en Europa. El mediocampista tiene ofertas de Portugal, España e Italia, donde se espera que continúe con su carrera.

El caso del ex River es muy similar al que vivió el Real Madrid con el también argentino Nico Paz, quien tuvo poco protagonismo en el Merengue y éste decidió cederlo al Como de Italia. Ya en el equipo italiano, Paz protagonizó dos muy buenas temporadas que le permitieron ir al Mundial 2026 con la Selección argentina y que incluso el Real Madrid se interesara el su regreso, que finalmente no se dio porque el argentino pidió continuar una temporada más en Italia para seguir ganando experiencia.

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