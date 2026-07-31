La irreversible decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono

El Real Madrid cederá a Franco Mastantuono en la próxima temporada.

Si bien Franco Mastantuono se ilusionaba con ser tenido en cuenta por Mourinho, dado que participó en los amistosos contra Alcorcón y Leganés anotando un gol incluso, sus esperanzas se difuminaron al no ser convocado ni siquiera para el amistoso venidero contra la Fiorentina.

Ante la inminente decisión del Merengue, Mastantuono manifestó su deseo de regresar al Millonario pero esa posibilidad fue descartada por el Real Madrid debido a que buscan que el argentino sume rodaje en Europa. El mediocampista tiene ofertas de Portugal, España e Italia, donde se espera que continúe con su carrera.

El caso del ex River es muy similar al que vivió el Real Madrid con el también argentino Nico Paz, quien tuvo poco protagonismo en el Merengue y éste decidió cederlo al Como de Italia. Ya en el equipo italiano, Paz protagonizó dos muy buenas temporadas que le permitieron ir al Mundial 2026 con la Selección argentina y que incluso el Real Madrid se interesara el su regreso, que finalmente no se dio porque el argentino pidió continuar una temporada más en Italia para seguir ganando experiencia.