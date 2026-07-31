Las fuertes frases de Arruabarrena luego de la agónica clasificación de Boca: "Así serán pocas las victorias"

Luego de la agónica victoria de Boca por penales ante O'Higgins, Rodolfo Arruabarrena manifestó su descontento por la manera en que el equipo clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El Vasco Arruabarrena volvió a remarcar la necesidad de importantes mejoras en Boca luego de la agónica clasificación a octavos de final ante O'Higgins
Luego de la agónica victoria de Boca por penales ante O'Higgins, Rodolfo Arruabarrena manifestó su descontento por la manera en que el equipo clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El entrenador de Boca dejó fuertes frases de autocrítica en la conferencia de prensa posterior al partido frente al elenco chileno.
Rodolfo Arruabarrena analizó el encuentro y se mostró disconforme con el rendimiento del equipo en algunos pasajes del partido. Boca eliminó por penales (4-3) a O'Higgins en el repechaje de la Copa Sudamericana tras perder 1-0 durante el tiempo reglamentario (había ganado la ida 1 a 0 en la Bombonera y la serie quedó igualada con la derrota en Chile).
"Nosotros teníamos que pasar, no nos ha gustado la manera, no me ha gustado la manera. El rival fue superior", comenzó diciendo el Vasco en conferencia de prensa. "Es verdad que nuestro objetivo era pasar. Por el momento, por la situación y por todo lo que venimos acumulando de meses. Somos autocríticos, soy autocrítico: sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir".
"El rival nos ha complicado y tuvo el dominio del partido. En los penales se decantó por nuestra parte. Repito: el objetivo era pasar. Llevamos un mes y medio, necesitamos más trabajo, necesitamos mejorar mucho. No estoy contento, los jugadores no están contentos. Contentos por haber pasado pero no por la actuación", completó con dureza el entrenador de Boca.
"Nosotros sabemos que de esta manera nos va a costar mucho. Lo importante para el grupo es pasar porque se vienen momentos muy duros y no pasar hoy sería un palo muy duro para todos", confesó el Vasco Arruabarrena en alusión al momento de Boca en el que viene de ser goleado por Riestra en el inicio del Torneo Clausura, además de quedar eliminado antes de Copa Libertadores, el objetivo máximo del Xeneize en el inicio de cada temporada.
Por último, Arruabarrena puntualizó en la necesidad de mejorar el punto anímico del equipo de cara al resto del semestre. "Obviamente hay una cuestión anímica. Hay una cuestión de rebeldía, tenemos que salir de esa situación porque la historia del club y la camiseta nos la impone, estamos obligados", sentenció.