Las fuertes frases de Arruabarrena luego de la agónica clasificación de Boca: "Así serán pocas las victorias"

"Nosotros teníamos que pasar, no nos ha gustado la manera, no me ha gustado la manera. El rival fue superior", comenzó diciendo el Vasco en conferencia de prensa. "Es verdad que nuestro objetivo era pasar. Por el momento, por la situación y por todo lo que venimos acumulando de meses. Somos autocríticos, soy autocrítico: sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir".

"El rival nos ha complicado y tuvo el dominio del partido. En los penales se decantó por nuestra parte. Repito: el objetivo era pasar. Llevamos un mes y medio, necesitamos más trabajo, necesitamos mejorar mucho. No estoy contento, los jugadores no están contentos. Contentos por haber pasado pero no por la actuación", completó con dureza el entrenador de Boca.

"Nosotros sabemos que de esta manera nos va a costar mucho. Lo importante para el grupo es pasar porque se vienen momentos muy duros y no pasar hoy sería un palo muy duro para todos", confesó el Vasco Arruabarrena en alusión al momento de Boca en el que viene de ser goleado por Riestra en el inicio del Torneo Clausura, además de quedar eliminado antes de Copa Libertadores, el objetivo máximo del Xeneize en el inicio de cada temporada.

Por último, Arruabarrena puntualizó en la necesidad de mejorar el punto anímico del equipo de cara al resto del semestre. "Obviamente hay una cuestión anímica. Hay una cuestión de rebeldía, tenemos que salir de esa situación porque la historia del club y la camiseta nos la impone, estamos obligados", sentenció.