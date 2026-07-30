De su trágica orfandad en un terremoto en Haití a vestir la camiseta albiceleste de la Selección argentina Sub 17, la vida del joven Stephen Kiki Ramos parece una novela de ficción, y este jueves se escribió un nuevo capítulo. El delantero surgido en Vélez no sólo tuvo se segunda presentación, si no que además concretó un gol decisivo.
Kiki Ramos dejó su marca en el empate de la Selección argentina Sub 17 contra Ecuador
El joven haitiano Kiki Ramos anotó su primer gol en la Selección argentina Sub 17, siendo el autor del gol del empate ante Ecuador
Este jueves se disputó un partido amistoso entre los dirigidos por Diego Placente y la Selección de Ecuador en el estadio de Atlanta, en Villa Crespo, Buenos Aires, y el encuentro jugado a puertas cerradas finalizó igualado 1 a 1. Precisamente el gol argentino fue anotado por el pibe nacido en Haití.
La Selección argentina Sub 17 y un empate con ribetes de histórico
El encuentro preparatorio del equipo nacional juvenil para el Mundial Sub 17 de Qatar, que se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.
Allí el delantero formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield tuvo un estreno soñado con la camiseta albiceleste al convertir el único tanto argentino, luego de que la Selección de Ecuador se marchara al descanso en ventaja.
En el complemento, el conjunto nacional reaccionó y encontró la igualdad gracias a la definición de Ramos, quien respondió en su primera presentación oficial con la categoría.
Ramos fue adoptado por una familia argentina antes de cumplir un año de vida, al quedar huérfano tras el devastador terremoto que afectó al país caribeño en 2010.
Criado en Argentina desde entonces, el atacante continúa su desarrollo futbolístico en Vélez y ahora sumó su primera experiencia internacional con la Selección Sub-17.
El amistoso también sirvió para que Placente siga evaluando variantes y consolidando el plantel que afrontará la próxima Copa del Mundo de la FIFA para juveniles.
Al igual que el primer compromiso entre ambos equipos, el martes, donde la Selección argentina ganó 2 a 1, el encuentro se disputó sin público.
En la cita que se disputará en Qatar y que contará con 48 equipos, al igual que el reciente Mundial de mayores, integrará el Grupo C junto con Dinamarca, Mozambique y Australia.