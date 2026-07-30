Kiki Ramos dejó su marca en el empate de la Selección argentina Sub 17 contra Ecuador

Allí el delantero formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield tuvo un estreno soñado con la camiseta albiceleste al convertir el único tanto argentino, luego de que la Selección de Ecuador se marchara al descanso en ventaja.

Kiki Ramos trata de pasar entre dos ecuatorianos. el haitiano y sus compañeros de Vélez fueron los destacados de la Selección argentina Sub 17 en los dos amistosos.

En el complemento, el conjunto nacional reaccionó y encontró la igualdad gracias a la definición de Ramos, quien respondió en su primera presentación oficial con la categoría.

Ramos fue adoptado por una familia argentina antes de cumplir un año de vida, al quedar huérfano tras el devastador terremoto que afectó al país caribeño en 2010.

Criado en Argentina desde entonces, el atacante continúa su desarrollo futbolístico en Vélez y ahora sumó su primera experiencia internacional con la Selección Sub-17.

El amistoso también sirvió para que Placente siga evaluando variantes y consolidando el plantel que afrontará la próxima Copa del Mundo de la FIFA para juveniles.

Al igual que el primer compromiso entre ambos equipos, el martes, donde la Selección argentina ganó 2 a 1, el encuentro se disputó sin público.

En la cita que se disputará en Qatar y que contará con 48 equipos, al igual que el reciente Mundial de mayores, integrará el Grupo C junto con Dinamarca, Mozambique y Australia.