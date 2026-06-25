Quién es Stephen Kiki Ramos, la joya de Vélez nacida en Haití convocada a la Selección argentina

Desde su llegada a las divisiones infantiles de Vélez Sarsfield, Ramos no paró de crecer. Su apodo, "Kiki", nació en su infancia por una palabra que solía repetir constantemente, aunque hoy en día, debido a su posición y velocidad en la cancha, muchos lo asocian inevitablemente con el astro francés Kylian Mbappé.

A pesar de haber sido sondeado recientemente por la federación de fútbol de Haití para representar a sus selecciones juveniles, el juvenil de Vélez no tuvo dudas y eligió defender los colores de la Albiceleste en cuanto recibió el llamado de Placente.

Cuando le dieron a elegir, prefirió jugar en la Selección argentina.

El delantero le puede aportar a la Selección argentina goles, potencia y el "estilo Vinicius"

Stephen Ramos se desempeña actualmente en la Sexta División del club de Liniers, donde es considerado una de las máximas promesas de la cantera. Quienes lo siguen de cerca lo describen como un atacante rápido, potente y con una notable capacidad ofensiva. Por su desparpajo en el mano a mano y su zancada, su estilo de juego suele compararse con el del brasileño Vinicius Junior.

Stephen ‘KIKI’ Ramos se convirtió en el PRIMER HAITIANO en ser CONVOCADO A LA SELECCIÓN ARGENTINA.



Está en la 6ta de Vélez, lleva 12 GOLES en 2026 y acaba de ser convocado a la Selección Sub 17.



Así juega el extremo.



Vía @HisDeInferiores. pic.twitter.com/pvJ9h3qr4f — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 20, 2026

Los números de su actual temporada respaldan su convocatoria a la Selección de forma contundente:

12 goles anotados en lo que va del año con la camiseta de Vélez .

. 4 goles en un solo partido frente a Atlético de Rafaela.

1 gol clave ante Boca Juniors en la última fecha disputada.

Stephen “Kiki” Ramos convirtió un póker de goles en la goleada ante Atlético Rafaela.



El delantero haitiano marcó por primera vez cuatro goles en un partido y mostró su sorpresa por semejante faena goleadora pic.twitter.com/jXmcz3CUWD — LaFaVricavelez (@LaFabricaVelez) June 2, 2026

El fixture de la Selección argentina en el Mundial Sub 17

El cuerpo técnico liderado por Diego Placente viene desarrollando ciclos cortos de entrenamiento (el primero de ellos se llevó a cabo de lunes a miércoles) con el propósito de evaluar futbolistas y pulir la lista definitiva de convocados. El gran objetivo del año es el Mundial de la categoría, que se disputará en Qatar a partir del 19 de noviembre.

La Selección argentina ya conoce a sus rivales y formará parte del Grupo C del certamen internacional:

Primera fecha vs. Australia.

Segunda fecha vs. Mozambique.

Tercera fecha vs. Dinamarca.

Las próximas semanas de entrenamientos serán determinantes para saber si Kiki Ramos logrará ganarse un lugar definitivo en la delegación que viajará al continente asiático en busca de la gloria mundial.