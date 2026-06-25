Netflix: tiene 2 temporadas, 16 capítulos en total y estrenará otra entrega más adictiva

Actualmente, la serie de Netflix cuenta con 2 temporadas, pero la plataforma anunció el estreno de una tercera entrega con más drama y crímenes. Creada por Sebastián Ortega y dirigida por Alejandro Ciancio, esta producción ha sido aclamada por la crítica.

Netflix: de qué trata la serie En el barro

En el barro es la serie argentina spin-off de El marginal. La historia centra su trama en cinco mujeres reclusas que crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.