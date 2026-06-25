La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con varias producciones argentinas dentro de su catálogo. Una de las más destacadas es En el barro, el spin-off de El marginal que revolucionó el mundo de streaming.
Netflix: tiene 2 temporadas, 16 capítulos en total y estrenará otra entrega más adictiva
Es una serie argentina que estrenó en Netflix en 2025, tiene 2 temporadas y está entre las más vistas de streaming
Actualmente, la serie de Netflix cuenta con 2 temporadas, pero la plataforma anunció el estreno de una tercera entrega con más drama y crímenes. Creada por Sebastián Ortega y dirigida por Alejandro Ciancio, esta producción ha sido aclamada por la crítica.
Netflix: de qué trata la serie En el barro
En el barro es la serie argentina spin-off de El marginal. La historia centra su trama en cinco mujeres reclusas que crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.
En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convierten en “Las embarradas”.
Reparto de En el barro, serie de Netflix
- Ana Garibaldi (Gladys Guerra "la Borges")
- Valentina Zenere (Marina Delorsi)
- Ana Rujas (Amparo Vilches "la Gallega")
- Rita Cortese (Cecilia Moranzón)
- Maite Lanata (Luna Lunati)
- Lorena Vega (La Zurda)
- Carolina Ramírez (Yael Rubial)
- Gerardo Romano (Sergio Antín)
- Cecilia Rossetto (María)
- Juana Molina (Piquito)
- Erika de Sautu Riestra (Dra. Olga Giuliani)
- Silvina Sabater (Victoria)
- Camila Peralta (Soledad Rodríguez)
- Juan Gil Navarro (Andrés Faccia, el gobernador)
- Justina Bustos (Eugenia Faccia)
- Payuca (Coca Vidiri)
- Tatu Glikman (La China)
- María Becerra (Cleo)
- Marcelo Subiotto (Soriano)
Dónde ver la serie En el barro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie En el barro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie En el barro (In the Mud) se puede ver en Netflix.
- España: la serie En el barro se puede ver en Netflix.