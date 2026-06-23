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Netflix: la serie que desafía los límites con escenas subidas de tono y no es apta para menores de edad

Una comedia romántica de Netflix narra la audaz doble vida de su protagonista con toques subidos de tono

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una serie romántica y subida de tono que arrasa en Netflix desde su estreno.

Es una serie romántica y subida de tono que arrasa en Netflix desde su estreno.

Hacia finales de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las producciones favoritas de los suscriptores. Se trata de Simplemente Alicia, una comedia romántica con escenas subidas de tono y protagonizada por Verónica Orozco.

Dirigida por Rafael Martínez Moreno y Catalina Hernández, la serie Simplemente Alicia cuenta con solo 19 capítulos y ha sido aclamada por la crítica especializada internacional.

La crítica Kelcie Mattson de Collider consideró sobre Simplemente Alicia: “Tiene potencial suficiente para elevar su valor de entretenimiento, de placer culpable a una obra más sofisticada sobre el matrimonio y el género”.

Netflix: de qué trata la serie Simplemente Alicia

La sinopsis oficial de la serie Simplemente Alicia versa: “Dividida entre dos amores, Alicia se casa con un exsacerdote a escondidas de su esposo, un escritor famoso. ¿Hasta cuándo podrá manejar su doble vida y tantas mentiras?”.

Alicia, interpretada por Verónica Orozco es la heroína y villana de su propio relato. Ella decide desafiar las reglas del amor casándose con Pablo (Sebastián Carvajal) a escondidas de Alejo (Michel Brown), su actual esposo.

Entre la pasión y la mentira, se embarca en una doble vida que le exige equilibrio, astucia y una buena dosis de humor. Miente, se divierte y ama con la misma intensidad, consciente de que su apuesta por tenerlo todo puede terminar dejándola sin nada.

Netflix: tráiler de la serie Simplemente Alicia

Reparto de Simplemente Alicia, serie de Netflix

  • Verónica Orozco (Alicia)
  • Cony Camelo (Alejo)
  • Sebastián Carvajal (Pablo)
  • Michel Brown
  • Julián Román
  • Leo Deluglio
  • Ana María Medina
  • Daniela Tapia
  • Fernando Arévalo
  • Biassini Segura

Dónde ver la serie Simplemente Alicia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.

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