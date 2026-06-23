Hacia finales de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las producciones favoritas de los suscriptores. Se trata de Simplemente Alicia, una comedia romántica con escenas subidas de tono y protagonizada por Verónica Orozco.
Netflix: la serie que desafía los límites con escenas subidas de tono y no es apta para menores de edad
Una comedia romántica de Netflix narra la audaz doble vida de su protagonista con toques subidos de tono
Dirigida por Rafael Martínez Moreno y Catalina Hernández, la serie Simplemente Alicia cuenta con solo 19 capítulos y ha sido aclamada por la crítica especializada internacional.
La crítica Kelcie Mattson de Collider consideró sobre Simplemente Alicia: “Tiene potencial suficiente para elevar su valor de entretenimiento, de placer culpable a una obra más sofisticada sobre el matrimonio y el género”.
Netflix: de qué trata la serie Simplemente Alicia
La sinopsis oficial de la serie Simplemente Alicia versa: “Dividida entre dos amores, Alicia se casa con un exsacerdote a escondidas de su esposo, un escritor famoso. ¿Hasta cuándo podrá manejar su doble vida y tantas mentiras?”.
Alicia, interpretada por Verónica Orozco es la heroína y villana de su propio relato. Ella decide desafiar las reglas del amor casándose con Pablo (Sebastián Carvajal) a escondidas de Alejo (Michel Brown), su actual esposo.
Entre la pasión y la mentira, se embarca en una doble vida que le exige equilibrio, astucia y una buena dosis de humor. Miente, se divierte y ama con la misma intensidad, consciente de que su apuesta por tenerlo todo puede terminar dejándola sin nada.
Netflix: tráiler de la serie Simplemente Alicia
Reparto de Simplemente Alicia, serie de Netflix
- Verónica Orozco (Alicia)
- Cony Camelo (Alejo)
- Sebastián Carvajal (Pablo)
- Michel Brown
- Julián Román
- Leo Deluglio
- Ana María Medina
- Daniela Tapia
- Fernando Arévalo
- Biassini Segura
Dónde ver la serie Simplemente Alicia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.
- España: la serie Simplemente Alicia se puede ver en Netflix.