Deportivo Maipú define el futuro de Marcelo Eggel uno de los jugadores más codiciados del mercado de pases

El mercado de pases comienza a moverse y uno de los jugadores más solicitados es el capitán del Deportivo Maipú Marcelo Eggel cuyo nombre ha sonado como posible refuerzo de varios equipos.
Marcelo Eggel, capitán del Deportivo Maipú, es pretendido por varios clubes y podría emigrar en este mercado de pases
El mercado de pases comienza a moverse y uno de los jugadores más solicitados es el capitán del Deportivo Maipú Marcelo Eggel cuyo nombre ha sonado como posible refuerzo de varios equipos.
El Chelo tiene contrato con el Cruzado hasta diciembre de 2027, pero tiene muchos clubes interesados en su pase como Godoy Cruz, Colón de Santa Fe y Palestino de Chile.
Sobre su futuro, y tras el empate ante Gimnasia y Tiro de Salta, Eggel aclaró: "No he hablado nada con los dirigentes y por ahora tengo la cabeza en el Deportivo Maipú. Me voy a ir si le conviene al club y a mí, sino me quedaré en este club, donde me siento muy bien. En estos días hablaremos para darle un corte final a este tema".
El talentoso volante agregó: "Es muy lindo que me quieran de varios clubes, y que se valore el esfuerzo que hago cada día, como también el apoyo de mis compañeros porque sin ellos nadie hablaría de mí. De todos modos estoy tranquilo, siempre trabajo para dar lo mejor y veremos que pasa en estos días".
El presidente del Deportivo Maipú Hernán Sperdutti se refirió a la posible salida de Marcelo Eggel y afirmó: "Es un jugador muy requerido, seguramente se va ir en este mercado de pases"
El Chelo es fundamental en el esquema de Maipú, pero todo indica que su tiempo en el club está en la cuenta regresiva y más de uno piensa que el partido ante Gimnasia y Tiro fue último partido con la camiseta del Cruzado ya que recién volverá a jugar el próximo domingo 5 de julio ante Agropecuario, de local por la fecha 19, primera de las revanchas de la segunda rueda.