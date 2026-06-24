Deportivo Maipú define el futuro de Marcelo Eggel uno de los jugadores más codiciados del mercado de pases

El talentoso volante agregó: "Es muy lindo que me quieran de varios clubes, y que se valore el esfuerzo que hago cada día, como también el apoyo de mis compañeros porque sin ellos nadie hablaría de mí. De todos modos estoy tranquilo, siempre trabajo para dar lo mejor y veremos que pasa en estos días".

La opinión del presidente Hernán Sperdutti sobre Eggel

El presidente del Deportivo Maipú Hernán Sperdutti se refirió a la posible salida de Marcelo Eggel y afirmó: "Es un jugador muy requerido, seguramente se va ir en este mercado de pases"

El Chelo es fundamental en el esquema de Maipú, pero todo indica que su tiempo en el club está en la cuenta regresiva y más de uno piensa que el partido ante Gimnasia y Tiro fue último partido con la camiseta del Cruzado ya que recién volverá a jugar el próximo domingo 5 de julio ante Agropecuario, de local por la fecha 19, primera de las revanchas de la segunda rueda.