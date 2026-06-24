Cuándo se define el futuro de Franco Colapinto en Alpine y en la Fórmula 1

Con respecto al nivel de los pilotos de Alpine, Briatore reconoció que “Pierre Gasly es uno de los 6 mejores pilotos de Fórmula 1”, mientras que sembró incertidumbre en torno a Colapinto: “Con él no sabemos… Está integrándose mucho mejor en el equipo. Está mejorando mucho mentalmente, técnicamente, en la relación con el equipo”.

De todas maneras, reconoció su evolución con respecto al 2025, temporada en la que no logró sumar puntos: “Hicimos mucho trabajo con Franco y ahora poco a poco la confianza llega. Él tiene talento. Eso seguro. No sé a qué nivel de talento llegaremos con él, pero seguro que es talentoso. Eso es 100%. Como Antonelli el año pasado tenía talento. Este año aparece el talento. Y Franco aún no ha demostrado el talento por completo porque sigue en esa fase”.

Briatore sobre Colapinto

Por otra parte, fue consultado por la ocasión en la que le dijo que él era el problema y no se mostró arrepentido: “Siempre existe esa idea de que el piloto es intocable y los mecánicos trabajan día y noche. Una noche uno de nuestros mecánicos terminó a las 2:00 de la mañana. Pero cuando hablas del piloto, hay que tener mucho cuidado con lo que le dices, cuidado con esto… No es así. El piloto es el director general de la empresa. El piloto trae los resultados al equipo, y hay que decirle la verdad, lo que yo creo, y decírselo al piloto”.

Briatore :



“Medio millón de personas atrás de Franco, y lo raro es que nunca ganó nada. Todavía no entiendo como medio millón de personas o más estaban ahí por el”



-“Te gustaría una carrera en Argentina?”



“Si tengo a Franco si. Si no, no me importa” pic.twitter.com/SbSvXGVeYf — Tino (@TinoCLeclerc) June 24, 2026

Por último, se refirió al impresionante Road Show que brindó Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires, donde reunió a medio millón de personas: “Es extraño porque Franco nunca ganó nada. Aún no entiendo ese medio millón de personas, o más, o 600.000, ahí por Franco. Yo, de verdad, no entiendo”.

Lo que viene en la Fórmula 1 2026