Cuándo vuelve a correr Colapinto después del GP de Hungría

Después del GP de Hungría los pilotos de la Fórmula 1 y los fanáticos de la Máxima van a poner sus autos en punto muerto porque hay un parate que desespera a todos. Franco Colapinto coronó un puesto 15, pero sabe que debe ir por más.
Franco Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Hungría, pero ahora se viene un nuevo desafío para el argentino en la Fórmula 1
Después del GP de Hungría los pilotos de la Fórmula 1 y los fanáticos de la Máxima van a poner sus autos en punto muerto porque hay un parate que desespera a todos. Franco Colapinto coronó un puesto 15, pero sabe que debe ir por más.
Para la próxima cita vamos a tener que esperar casi un mes, un montón, pero servirá para que el piloto argentino trabaje en el simulador ubicado en las instalaciones de Alpine ubicadas en Enstone, Gran Bretaña.
El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 2026 se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto en el emblemático e histórico Circuito de Zandvoort.
Para los fanáticos que planean seguir la transmisión en vivo, la esperada carrera principal está programada para el domingo 23 de agosto a las 10 de la mañana en Argentina.
Esta competencia representa la decimocuarta fecha del campeonato mundial de automovilismo. A esta altura del calendario, cada punto resulta decisivo para las aspiraciones de las escuderías, convirtiendo a este evento en una parada clave de la temporada.