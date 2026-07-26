Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Se viene Países Bajos

Cuándo vuelve a correr Colapinto después del GP de Hungría

Franco Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Hungría, pero ahora se viene un nuevo desafío para el argentino en la Fórmula 1

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ahora Franco Colapinto va por el circuito de Países Bajos, después de un parate importante.

Ahora Franco Colapinto va por el circuito de Países Bajos, después de un parate importante.

Después del GP de Hungría los pilotos de la Fórmula 1 y los fanáticos de la Máxima van a poner sus autos en punto muerto porque hay un parate que desespera a todos. Franco Colapinto coronó un puesto 15, pero sabe que debe ir por más.

Para la próxima cita vamos a tener que esperar casi un mes, un montón, pero servirá para que el piloto argentino trabaje en el simulador ubicado en las instalaciones de Alpine ubicadas en Enstone, Gran Bretaña.

Hungr&iacute;a le cay&oacute; mal a Franco Colapinto.

Hungría le cayó mal a Franco Colapinto.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en el GP de Países Bajos

El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 2026 se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto en el emblemático e histórico Circuito de Zandvoort.

Para los fanáticos que planean seguir la transmisión en vivo, la esperada carrera principal está programada para el domingo 23 de agosto a las 10 de la mañana en Argentina.

El pr&oacute;ximo desaf&iacute;o de Franco Colapinto est&aacute; en Pa&iacute;ses Bajos.

El próximo desafío de Franco Colapinto está en Países Bajos.

Esta competencia representa la decimocuarta fecha del campeonato mundial de automovilismo. A esta altura del calendario, cada punto resulta decisivo para las aspiraciones de las escuderías, convirtiendo a este evento en una parada clave de la temporada.

Cuáles son los próximos desafíos de Franco Colapinto

  • GP de Italia: 4-6 de septiembre.
  • GP de España: 11-13 de septiembre.
  • GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre.
  • GP de Singapur: 9-11 de octubre.
  • GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre.
  • GP de México: 30 octubre - 1 noviembre.
  • GP de Brasil: 6-8 de noviembre.
  • GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre.
  • GP de Catar: 27-29 de noviembre.
  • GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas