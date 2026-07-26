Cuándo vuelve a correr Colapinto después del GP de Hungría

Para la próxima cita vamos a tener que esperar casi un mes, un montón, pero servirá para que el piloto argentino trabaje en el simulador ubicado en las instalaciones de Alpine ubicadas en Enstone, Gran Bretaña.

Hungría le cayó mal a Franco Colapinto.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en el GP de Países Bajos

El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 2026 se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto en el emblemático e histórico Circuito de Zandvoort.