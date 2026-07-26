Sin Messi, Inter Miami suma victorias en la MLS gracias a los goles de Luis Suárez

Los argentinos Rocco Ríos Novo, Facundo Mura, Mateo Silvetti y Germán Berterame fueron titulares junto a Suárez y el brasileño Casemiro quien hizo su debut en el conjunto de la Florida.

Berterame sufrió un choque de cabezas y debió ser atendido de urgencia en el campo de juego. Luego Suárez le dedicó el gol mostrando su camiseta y Hoyos confirmó que estaba recuperándose sin mayores problemas.

Cómo está el Inter Miami en la tabla de la MLS

Tras las dos victorias conseguidas en el reinicio de la temporada Inter Miami está segundo en la Conferencia Este de la MLS con 37 puntos en 17 partidos de los que ganó 11, empató 4 y perdió 2. El puntero es Nashville con 39 puntos en 17 encuentros.

Inter Miami recibirá el sábado 1 de agosto a Columbus Crew y luego afrontará la Leagues Cup en la que debutará el 5 de agosto ante San Luis de México.