River perdió con Barracas Central y empezó de la peor manera el Torneo Clausura

River empezó con más protagonismo, pero a los 21' Gonzalo Morales abrió el marcador para sorpresa de todos los presentes en el Monumental.

MORALES Y BARRACAS LE ESTÁ GANANDO A RIVER EN EL MONUMENTAL.



Hizo el TOPO GIGIO frente a la gente. pic.twitter.com/ts1zAd4GWh — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 25, 2026

El conjunto local no jugó bien y aunque llegó al empate con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta el tanto fue anulado a instancias del VAR porque estaba adelantado.

En el comienzo de la segunda parte Broggi puso a Freitas y Lucas Beltrán por Pereyra y Vera. De todos modos la primera chance de gol la tuvo Colidio con un gran tiro libre que se estrelló en el travesaño.

Más tarde los que entraron fueron Ángel Correa, con la camiseta número 10, y el uruguayo Arambarri, pero River siguió sin encontrar un juego fluido.

Con dos derrotas River empezó el semestre en crisis y el miércoles visitará a Gimnasia, en La Plata.