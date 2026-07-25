River perdió con Barracas Central y empezó de la peor manera el Torneo Clausura

River tuvo un flojísimo estreno en el Torneo Clausura de la Liga Profesional y por la primera fecha de la Zona B perdió 1 a 0 ante Barracas Central en el estadio Monumental.
River cayó ante Barracas Central en el estadio Monumental donde Nicolás Otamendi fue titular y capitán, y Ángel Correa ingresó desde el banco
River tuvo un flojísimo estreno en el Torneo Clausura de la Liga Profesional y por la primera fecha de la Zona B perdió 1 a 0 ante Barracas Central en el estadio Monumental.
Nicolás Otamendi fue titular y capitán, y Ángel Correa debutó ingresando desde el banco, pero el único gol del encuentro lo hizo Gonzalo Morales a los 21'.
Con el Chacho Coudet suspendido el equipo local fue dirigido por Ariel Broggi, ex DT de Gimnasia y Esgrima, quien volvió a ser su ayudante durante la pretemporada.
River empezó con más protagonismo, pero a los 21' Gonzalo Morales abrió el marcador para sorpresa de todos los presentes en el Monumental.
El conjunto local no jugó bien y aunque llegó al empate con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta el tanto fue anulado a instancias del VAR porque estaba adelantado.
En el comienzo de la segunda parte Broggi puso a Freitas y Lucas Beltrán por Pereyra y Vera. De todos modos la primera chance de gol la tuvo Colidio con un gran tiro libre que se estrelló en el travesaño.
Más tarde los que entraron fueron Ángel Correa, con la camiseta número 10, y el uruguayo Arambarri, pero River siguió sin encontrar un juego fluido.
Con dos derrotas River empezó el semestre en crisis y el miércoles visitará a Gimnasia, en La Plata.