Andes FC hizo historia y se coronó campeón de la Copa Argentina Amateur Sub 17

Los chicos del Sur mendocino coronaron una gran campaña en la que vencieron 6 a 1 a River Plate, luego igualaron sin goles con Cincinnati de Estados Unidos y terminaron imponiéndose en la final a la Escuela Napoleón Basavilbaso de Entre Ríos en una emotiva definición por penales.

Andes FC se consagró en la Copa Argentina Sub 17.

El encuentro terminó igualado 0 a 0 y en la definición por penales Andes terminó celebrando al imponerse por 4 a 3.