Andes FC hizo historia y se coronó campeón de la Copa Argentina Amateur Sub 17

Andes Fútbol Club de General Alvear alcanzó un logro histórico al coronarse campeón de la Copa Argentina Amateur Sub 17 que se jugó en Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Andes Fútbol Club de General Alvear alcanzó un logro histórico al coronarse campeón de la Copa Argentina Amateur Sub 17 que se jugó en Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Los chicos del Sur mendocino coronaron una gran campaña en la que vencieron 6 a 1 a River Plate, luego igualaron sin goles con Cincinnati de Estados Unidos y terminaron imponiéndose en la final a la Escuela Napoleón Basavilbaso de Entre Ríos en una emotiva definición por penales.
El encuentro terminó igualado 0 a 0 y en la definición por penales Andes terminó celebrando al imponerse por 4 a 3.
Además de la Copa Argentina Amateur en la categoría Sub 17, los chicos de Andes FC se llevaron el premio a la valla menos vencida de la competencia.
En su condición de campeones, los Sub 17 de Andes FC fueron invitados a disputar un partido amistoso ante Defensa y Justicia, en el predio de Bosques.
Además, varios captadores de talentos pusieron especial atención en las condiciones y las virtudes de los jóvenes jugadores alvearenses.
Cuerpo técnico