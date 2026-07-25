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Andes FC hizo historia y se coronó campeón de la Copa Argentina Amateur Sub 17

Andes Fútbol Club de General Alvear alcanzó un logro histórico al consagrarse en la Copa Argentina Amateur Sub 17 que se jugó en Quilmes

Por UNO
Andes FC celebró en Buenos Aires.

Andes FC celebró en Buenos Aires.

Andes Fútbol Club de General Alvear alcanzó un logro histórico al coronarse campeón de la Copa Argentina Amateur Sub 17 que se jugó en Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Los chicos del Sur mendocino coronaron una gran campaña en la que vencieron 6 a 1 a River Plate, luego igualaron sin goles con Cincinnati de Estados Unidos y terminaron imponiéndose en la final a la Escuela Napoleón Basavilbaso de Entre Ríos en una emotiva definición por penales.

Andes FC se consagró en la Copa Argentina Sub 17.

Andes FC se consagró en la Copa Argentina Sub 17.

El encuentro terminó igualado 0 a 0 y en la definición por penales Andes terminó celebrando al imponerse por 4 a 3.

Además de la Copa Argentina Amateur en la categoría Sub 17, los chicos de Andes FC se llevaron el premio a la valla menos vencida de la competencia.

Reconocimiento a los campeones

En su condición de campeones, los Sub 17 de Andes FC fueron invitados a disputar un partido amistoso ante Defensa y Justicia, en el predio de Bosques.

Además, varios captadores de talentos pusieron especial atención en las condiciones y las virtudes de los jóvenes jugadores alvearenses.

Andes FC campeón de la Copa Argentina Amateur Sub 17

  • Joaquín Neyroud
  • Nicolás Marcolini
  • Adrián Montañez
  • Juan Cruz Gallo
  • Álvaro Díaz
  • Joaquín Sayago
  • Lian Pérez
  • Agustín Zapata
  • Danilo Pizarro
  • Ignacio Roig (Pacífico)
  • Lautaro Ibáñez (Pacífico)
  • Facundo Villar
  • Valentino Contreras
  • Jerónimo Andrés (Pacífico)
  • Mateo González (Pacífico)
  • Alexis Tapia (Argentinos)
  • Ignacio Juárez
  • Nehuén López (Bowen)

Cuerpo técnico

  • DT: Carlos Guzmán
  • AC: Jairo Pérez
  • PF: Luis Gómez

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