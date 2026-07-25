Franco Colapinto se quedó en la Q2 y largará 13° en el GP de Hungría

Pese a estos tiempos, ambos pilotos de Alpine quedaron a 0.205 y 0.388 del tiempo de corte. Quien se quedó con el décimo lugar fue Nico Hülkenberg, de Audi, con un tiempo de 1:18.639.

Cuándo se corre el GP de Hungría

La carrera del Gran Premio de Hungría se correrá este domingo a partir de las 10 (hora de Argentina). El Hungaroring, fue construido en 1985. Es una pista estrecha y sin rectas largas, lo que complica a los pilotos para poder adelantar.

Longitud: 4.381 km

4.381 km Vueltas: 70

70 Curvas: 14

Colapinto terminó 14° en la FP3

Franco Colapinto necesitaba girar para dejar atrás un viernes accidentado en el GP de Hungría. Tras dar apenas 11 vueltas el primer día (por ceder su asiento en la FP1 y chocar en la FP2), el argentino madrugó este sábado y fue el primero en salir a pista en la FP3.

Con el A526 reparado por los mecánicos tras el accidente en la última curva, el piloto de Alpine logró un tiempo de 1m20s055 que lo ubicó en el decimocuarto puesto y llega con optimismo a la Qualy que iniciará a las 11 (hora de Argentina).

Los mecánicos de Alpine lograron que los daños en el alerón y el difusor del monoplaza quedaron atrás. Franco Colapinto saltó a la pista con neumáticos blandos, inició un primer stint de nueve vueltas que se interrumpió por la bandera roja que provocó el Cadillac de Checo Pérez.

En su sexta pasada, registró un tiempo de 1m21s132, acercándose a lo marcado por Pierre Gasly el día anterior. Tras la retirada del coche del mexicano, el argentino volvió a pista con el mismo juego de neumáticos para trabajar el ritmo de carrera, una labor habitualmente reservada para los viernes.

No fue una jornada fácil en el trazado de Hungaroring, el cual presentó extremas dificultades por la la suciedad en pista y los 54 grados en el asfalto. Estas condiciones de calor y poco agarre castigaron a Alpine, un auto que sufre particularmente por el sobrecalentamiento de las gomas traseras.

A 12 minutos del final, el argentino pasó por boxes por un juego de blandos nuevos y se lanzó a buscar un mejor tiempo. En su intento logró su mejor registro de la tanda: 1m20s055, ubicándose en el 14° puesto, justo por detrás de Arvid Lindblad. Aunque intentó una última vuelta rápida, un bloqueo en la primera curva lo obligó a abortar.