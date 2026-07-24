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Colapinto chocó y no pudo terminar la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto no pudo terminar la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría debido a un choque que dañó su monoplaza. Lideró la sesión Lewis Hamilton (Ferrari)

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto chocó en la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría. 

Franco Colapinto chocó en la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría. 

Franco Colapinto apareció en la pista del circuito Hungaroring para tener su primera actividad del Gran Premio de Hungría. Luego de cederle su butaca a Paul Aron en la primera práctica libre, el argentino dio sus primeros giros del fin de semana a bordo del Alpine.

En la segunda tanda de ensayos libres, Colapinto chocó contra el muro y no pudo continuar restando media hora de sesión. El argentino quedó ubicado en el penúltimo puesto (por encima de Stroll que no registró tiempo) y el top 3 lo ocuparon: Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (Mc Laren).

Franco Colapinto realizó la segunda práctica libre en el Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto fue de los primeros en salir a la pista y, tras algunos giros, se ubicó en segundo lugar. A medida que fueron saliendo el resto de los pilotos, el argentino bajó algunas posiciones pero se mantuvo dentro del top 10 en el inicio, por debajo de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Los dos pilotos de la escudería francesa salieron al circuito con neumáticos medios.

Transcurridos unos minutos, las Ferrari con Hamilton y Leclerc volvieron a mostrar ritmo como en la primera práctica y se ubicaron en primer y segundo lugar. Verstappen se ubicó tercero y, tras él, se posicionaron los Mercedes.

Leclerc volvi&oacute; a la pista luego de su inconveniente en la pr&aacute;ctica libre 1 del Gran Premio de Hungr&iacute;a.&nbsp;

Leclerc volvió a la pista luego de su inconveniente en la práctica libre 1 del Gran Premio de Hungría.

Luego de tener inconvenientes en la primera sesión de libres del Gran Premio de Hungría, Lance Stroll nunca pudo salir de boxes por fallas en su Aston Martin.

Promediando la media hora, Franco Colapinto generó una bandera roja luego de un golpe leve contra el muro que se produjo tras bloquear neumáticos en una de las curvas. La práctica se detuvo unos instantes y fue el final de la sesión para el argentino.

Colapinto se dirigió a boxes a hablar con sus ingenieros mientras retiraban su auto de la pista. El argentino se lamentó no poder sumar más rodaje ya que no tuvo la oportunidad de hacerlo en la primera práctica por cederle la butaca a Paul Aron.

Retomada la actividad, el compuesto de neumático que predominó en la escuderías fue el blando. Hamilton superó a Leclerc sobre el final, luego de que el monegasco se mantuviera durante un buen tiempo como primero, y se quedó con el primer puesto con una marca de 1:18.729.

Norris logró un buen ritmo y se metió en el tercer lugar, mientras que Gasly, como único representante que quedó en Alpine tras el accidente de Colapinto, quedó en el puesto 14.

Gasly qued&oacute; en el puesto 14 en Alpine.&nbsp;

Gasly quedó en el puesto 14 en Alpine.

Horarios Gran Premio de Hungría

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 26 de julio

Carrera: 10

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