Pep Guardiola respondió si será o no el nuevo entrenador de Italia

Italia buscaba dar un golpe de efecto con la contratación de uno de los entrenadores más exitosos de las últimas décadas y consideraba a Pep Guardiola como el candidato ideal para comenzar una nueva etapa deportiva.

Finalmente Guardiola no será el nuevo entrenador de la Selección de Italia.

La intención era que el ex Barcelona y Bayern Múnich tomara las riendas de un seleccionado que pretende recuperar protagonismo internacional y comenzar un proceso de renovación tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, Guardiola optó por mantenerse alejado de los bancos de suplentes por el momento, después del extenso y exitoso período que protagonizó en Inglaterra.

El catalán cerró una etapa histórica en Manchester City, donde llegó en 2016 y construyó uno de los ciclos más importantes de la historia del club, con múltiples títulos de Premier League y la primera Champions League de la institución como punto culminante.

Su nombre había aparecido inmediatamente como una de las grandes posibilidades para Italia debido también a su conocimiento del fútbol de ese país: Guardiola jugó durante su carrera profesional en Brescia y Roma, por lo que mantiene un vínculo especial con el Calcio.

La negativa del español obligó ahora a la Federación italiana a continuar con la búsqueda de un entrenador que lidere el nuevo proyecto de la Azzurra. Otro de los intereses de la entidad es Andrea Pirlo, multicampeón con Juventus y Milan, y campeón en Alemania 2006 con la Selección de Italia.