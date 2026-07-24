Qué falta para que el Cuti Romero sea compañero de Lautaro Martínez en el Inter

El principal obstáculo aparece en Londres. Tottenham no tiene intención de desprenderse fácilmente de uno de sus capitanes y principales referentes, por lo que cualquier negociación estará condicionada por las pretensiones económicas del club inglés.

Romero tiene contrato vigente con los “Spurs” y su cotización lo convierte en uno de los defensores más caros del mercado. Por ese motivo, en Milán saben que alcanzar un acuerdo personal con el argentino será solamente el primer paso y posteriormente deberán afrontar una compleja negociación por su transferencia. Por lo pronto, su representante Ciro Palermo está en Milán y el pase se haría por 45 millones de euros fijos más variables para Tottenham.

La oferta del Inter sería un préstamo por una temporada a cambios de 5 millones de euros y una opción de compra de 40 millones de euros, que se convertirá en obligación si el Inter se clasifica a la Champions League

La posibilidad de abandonar Inglaterra toma fuerza después de varias temporadas en la Premier League y el proyecto deportivo del Inter aparece como una alternativa atractiva para el campeón del mundo, especialmente por la posibilidad de regresar a un campeonato en el que consiguió mostrar algunas de sus mejores versiones antes de desembarcar en Tottenham.

Romero, quien negocia un contrato hasta 2031, está en los planes del Barcelona, pero ante el mayor interés del Inter estaría decidido a concretar su vuelta al fútbol de Italia.

Cuti Romero y su pasado en la Serie A de Italia

Cuti Romero llegó a Italia en 2018 para jugar en Genoa y posteriormente pasó por Juventus, aunque no llegó a disputar partidos oficiales con la “Vecchia Signora”, antes de explotar definitivamente en Atalanta. En la temporada 2020/21 fue elegido como el mejor defensor de la Serie A, rendimiento que despertó el interés del Tottenham.

Su consolidación en Inglaterra coincidió además con su crecimiento dentro de la Selección argentina, donde se convirtió en uno de los pilares defensivos del ciclo de Lionel Scaloni.

Ahora, Inter pretende aprovechar el escenario para intentar devolverlo al fútbol italiano y ya comenzó a trabajar sobre las condiciones personales que podría ofrecerle.

Todavía no existe un acuerdo definitivo entre los clubes, pero los primeros movimientos ya se produjeron y el futuro del Cuti Romero vuelve a convertirse en uno de los grandes temas del mercado europeo: Inter lo quiere como líder de su defensa y Tottenham tendrá la última palabra.