Los clubes europeos que pican en punta para contratar a Franco Mastantuono: las condiciones de Real Madrid

La Serie A, la Premier League y LaLiga: posibles destinos de Mastantuono

Con Franco Mastantuono disponible en el mercado, son tres loc lubes europeos que mostraron un interés inmediato por la joya del Merengue.

Hablamos de Fiorentina, Fulham y Villarreal. En todos los casos, las propuestas formales se ajustan a las exigencias del Real Madrid, quien se quedará con el 100% del pase, entendiendo que el futbolista es considerado un proyecto a largo plazo.

Entre los interesados, el equipo italiano asoma como una alternativa con ventaja. Tras finalizar en la decimoquinta posición de la Serie A y quedar cerca del descenso, el equipo italiano busca un jugador revulsivo de perfil creativo y goleador.

Además, Mastantuono no ocuparía plaza de extranjeros, ya que tiene la ciudadanía italiana. La dirigencia evaluará al zurdo de cerca el próximo 1 de agosto, en un amistoso frente al Real Madrid.

Fulham, de la Premier League, se mantiene muy cerca de la negociación bajo el pedido expreso de su entrenador. Hacemos referencia a Álvaro Arbeloa, quien ya dirigió al argentino en el tramo final de la última temporada.

El tercero de los clubes que preguntó por Mastantuono fue Villarreal de España. El Submarino Amarillo lo tiene en carpeta de haberlo visto de cerca en el pasado torneo.

Los números de Franco Mastantuono en Real Madrid

Durante su primera temporada en el Real Madrid el rendimiento de Mastantuono fue de mayor a menor. Primero bajo las órdenes de Xabi Alonso y posteriormente de Arbeloa.

El argentino disputó 35 partidos oficiales (17 como titular), registrando tres goles (ante Mónaco, Levante y Albacete), una asistencia frente al Kairat Almaty y una expulsión ante el Getafe por LaLiga.