Luego de la derrota de Rosario Central, Ángel Di María le dejó un mensaje especial a Lionel Scaloni: "Es la Scaloneta"

Respecto a la manera en que vivió los partidos desde afuera y cómo se desempeñaron sus ex compañeros de la Albiceleste, Fideo expresó: "Sufrí todos los partidos, pero sacaban eso de adentro que terminaba haciendo que se ganen. A veces en las finales te toca, a veces no, esta vez no, pero dejaron la celeste y blanca allá arriba".

En ese sentido, Di María también hizo una reflexión sobre el rendimiento de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026. "Lo que se fue logrando y haberle ganado a Inglaterra fue coronar todo eso, para mí terminó ahí el Mundial, le dieron la alegría más grande al país".

Además, el capitán de Rosario Central aludió a Lionel Messi y pidió por su continuidad. "Creo que tiene muchísimos años más. Con 39 demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo". En la misma línea, Ángel Di María le dejó un pedido especial a Lionel Scaloni: "Es la Scaloneta. Ojalá que siga por el bien de todos. Hay una buena generación de chicos. Él sabrá qué quiere, pero ojalá que continúe".

Di María volverá a jugar con Rosario Central el próximo martes 28 de julio ante Racing por la segunda fecha del Torneo Clausura.