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Luego de la derrota de Rosario Central, Ángel Di María le dejó un mensaje especial a Lionel Scaloni: "Es la Scaloneta"

Ángel Di María se refirió a la Selección argentina y a Lionel Scaloni luego de la derrota de Rosario Central ante Belgrano en el inicio del Torneo Clausura

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Ángel Di María le dejó un mensaje especial a Lionel Scaloni.

Ángel Di María le dejó un mensaje especial a Lionel Scaloni.

Como campeón del mundo en Qatar 2022, Ángel Di María se ganó el derecho a opinar sobre la Selección argentina. No solo por haber formado parte de los distintos procesos del combinado nacional a lo largo de la historia, sino también por haber sido partícipe importante del último ciclo: el de la era Scaloni.

Por ello, al término de la Copa del Mundo 2026 y en el inicio del Torneo Clausura, Fideo Di María se refirió a la Selección argentina y le hizo un pedido especial al entrenador de la Albiceleste.

Ángel Di María le hizo un pedido especial a Scaloni tras la derrota de Rosario Central.

Ángel Di María le hizo un pedido especial a Scaloni tras la derrota de Rosario Central.

De Ángel Di María para Lionel Scaloni

Después de la derrota de Rosario Central ante Belgrano por la primera fecha del Torneo Clausura, Ángel Di María pasó por la zona mixta y dejó sus sensaciones sobre la reciente Copa del Mundo 2026 y el proceso que vendrá en la Selección argentina.

Respecto a la manera en que vivió los partidos desde afuera y cómo se desempeñaron sus ex compañeros de la Albiceleste, Fideo expresó: "Sufrí todos los partidos, pero sacaban eso de adentro que terminaba haciendo que se ganen. A veces en las finales te toca, a veces no, esta vez no, pero dejaron la celeste y blanca allá arriba".

En ese sentido, Di María también hizo una reflexión sobre el rendimiento de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026. "Lo que se fue logrando y haberle ganado a Inglaterra fue coronar todo eso, para mí terminó ahí el Mundial, le dieron la alegría más grande al país".

Además, el capitán de Rosario Central aludió a Lionel Messi y pidió por su continuidad. "Creo que tiene muchísimos años más. Con 39 demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo". En la misma línea, Ángel Di María le dejó un pedido especial a Lionel Scaloni: "Es la Scaloneta. Ojalá que siga por el bien de todos. Hay una buena generación de chicos. Él sabrá qué quiere, pero ojalá que continúe".

Di María volverá a jugar con Rosario Central el próximo martes 28 de julio ante Racing por la segunda fecha del Torneo Clausura.

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