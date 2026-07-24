Cómo recuperar la plata de una cuenta bancaria tras el fallecimiento de un familiar

El objetivo formal es proteger el patrimonio del difunto. Sin embargo, en la práctica arranca un verdadero dolor de cabeza para los herederos.

Si el difunto era el titular único, el cerrojo es total: nadie saca plata hasta que hable el juez. El panorama cambia un poco con las cuentas a la orden indistinta. Allí los cotitulares vivos suelen seguir operando en el día a día.

Abrir una cuenta bancaria, enviar remesas o recibir transferencias desde Argentina son trámites cada vez más comunes.

Pero ojo con eso. Como advierten en Rankia Argentina, la parte proporcional del fallecido integra la herencia y vaciar la cuenta puede traer graves problemas legales con otros herederos.

Paso a paso: cómo destrabar los fondos

Para que el banco vuelva a largar el dinero, no queda otra que transitar el camino legal. No hay atajos administrativos posibles:

El acta de defunción: es el documento madre del Registro Civil que pone en marcha formalmente la situación.

es el documento madre del Registro Civil que pone en marcha formalmente la situación. El juicio sucesorio: con un abogado matriculado, hay que arrancar la sucesión ante el juzgado civil correspondiente al último domicilio del fallecido.

con un abogado matriculado, hay que arrancar la sucesión ante el juzgado civil correspondiente al último domicilio del fallecido. La declaratoria de herederos: es el papel firmado por el juez donde dice con nombre y apellido quiénes tienen derecho a heredar y en qué porcentaje.

es el papel firmado por el juez donde dice con nombre y apellido quiénes tienen derecho a heredar y en qué porcentaje. Presentación en el banco: con esa orden judicial firme bajo el brazo, recién ahí se le exige a la entidad la liberación del saldo.

El juicio sucesorio en la Argentina rara vez baja de los cuatro meses. Puede estirarse mucho más si hay desacuerdos familiares o trámites complejos de por medio.

De acuerdo con los datos relevados por Rankia Argentina, el Banco Central permite que las entidades liberen montos acotados para cubrir el sepelio si se presentan las facturas y el acta de defunción.