El que tiene plata hace lo que quiere: denunció que le robaron un millón y medio, pero lo había tirado a la basura

Por suerte para la denunciante, la plata apareció al poco tiempo.

Las grabaciones exhibieron un detalle fundamental para resolver el extraño misterio. Las imágenes captaron a la damnificada caminando con el fajo de billetes hacia el baño. Dicha zona de la casa carece de vigilancia por video. Segundos después, la misma cámara la tomó saliendo del cuarto con las manos absolutamente vacías.

Búsqueda tras la denuncia

Los investigadores compartieron el material fílmico con los padres de la joven. Los familiares presenciaron la reveladora escena desde las pantallas. Inmediatamente después tomaron la decisión de revisar a fondo el sector señalado por las grabaciones. El objetivo principal era encontrar los billetes perdidos.

La respuesta al enigma apareció en cuestión de unos pocos minutos. Los fajos descansaban intactos dentro del tacho de residuos del baño. Todo indica que la joven arrojó el paquete por un error involuntario. Las autoridades dieron por cerrado el procedimiento tras recuperar el botín completo. El caso finalizó como un simple malentendido doméstico.