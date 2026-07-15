El que tiene plata hace lo que quiere: denunció que le robaron un millón y medio, pero lo había tirado a la basura

El insólito hecho ocurrió el pasado lunes en el barrio Inti Huasi de la ciudad de Frías, ubicada en la provincia de Santiago del Estero. Una mujer de 32 años se presentó ante las autoridades para radicar una denuncia formal en la Comisaría Comunitaria Nº 60 por la desaparición de un cuantioso botín en efectivo. La joven afirmó perder una enorme cantidad de plata dentro de su propio domicilio. Su testimonio original apuntaba directamente hacia un hombre encargado de retirar los residuos domésticos.
El sujeto sospechoso estuvo en la propiedad algunos minutos antes. La dueña del hogar aseguró perder un millón quinientos mil pesos inmediatamente tras la visita del trabajador. Rápidamente, el personal de la división de Robo o Hurto llegó al lugar para esclarecer la confusa situación. Los agentes de prevención comenzaron a investigar el presunto delito para encontrar respuestas claras.
Un giro inesperado
La policía recurrió a las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda de la mujer para buscar pistas concretas. Los videos mostraron una realidad completamente distinta a la versión original de los hechos. Ninguna persona ajena a la familia ingresó a la casa durante el horario marcado como crítico.
Las grabaciones exhibieron un detalle fundamental para resolver el extraño misterio. Las imágenes captaron a la damnificada caminando con el fajo de billetes hacia el baño. Dicha zona de la casa carece de vigilancia por video. Segundos después, la misma cámara la tomó saliendo del cuarto con las manos absolutamente vacías.
Búsqueda tras la denuncia
Los investigadores compartieron el material fílmico con los padres de la joven. Los familiares presenciaron la reveladora escena desde las pantallas. Inmediatamente después tomaron la decisión de revisar a fondo el sector señalado por las grabaciones. El objetivo principal era encontrar los billetes perdidos.
La respuesta al enigma apareció en cuestión de unos pocos minutos. Los fajos descansaban intactos dentro del tacho de residuos del baño. Todo indica que la joven arrojó el paquete por un error involuntario. Las autoridades dieron por cerrado el procedimiento tras recuperar el botín completo. El caso finalizó como un simple malentendido doméstico.