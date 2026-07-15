Cómo obtener en plan canje un televisor Smart tv de 98 pulgadas entregando tu aparato viejo

Además, este plan canje ofrece cuotas sin interés y hasta descuentos especiales según la cantidad de cuotas en que se pague el nuevo Smart TV.

Cómo es el plan canje de televisores

Este plan canje de televisores Smart TV pertenece a Samsung. El sistema consiste en algo muy simple. En la tienda de la empresa, que se puede ver en su sitio web, se ofrecen alrededor de 20 televisores Smart TV que van desde las 43 pulgadas hasta las 98 pulgadas.

Allí se explicita el precio de cada uno de estos televisores, en donde ya se explicita el precio a pagar en 12 cuotas. Sin embargo, ese precio total se puede reducir aprovechando el plan canje y entregando el televisor viejo. Al hacerlo, se puede ahorrar hasta el 60% del precio total. Y si el saldo se pagara en una cuota, se hacen descuentos que van hasta el 32%, lo que lleva a que se pague menos de la mitad en muchos casos.

Una de las ventajas que tiene este plan canje es que Samsung ha dispuesto que se reciban televisores de todas las marcas, solo se piden que sean Smart TV y que estén funcionando. En cuanto al valor en el que se recibe tu aparato viejo, se puede consultar en el mismo sitio, ingresando marca y modelo del televisor que se desea entregar para tener uno nuevo.

Cuáles son los modelos de Smart TV que hay en el plan canje

Entre los televisores disponibles, hay modelos de 43 pulgadas u otros más grandes. Incluso hay Smart TV de 98 pulgadas para aquellos que desean tener una pantalla gigante en el living de su casa.

Cada uno de estos Smart TV tienen en común que se caracterizan por su excelente sonido y por la calidad de su imagen.