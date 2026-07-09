Liquidan televisores Smart TV de 55 pulgadas y con 35% de descuento en supermercados

Un televisor Smart TV es siempre una tentación, más cuando se trata de uno de los aparatos electrónicos con más uso en las casas y con mayor recambio debido a su vida útil.
Pero en tiempos donde muchas personas miden los gastos, encontrar una oferta es algo que todo el mundo quiere y desea, por eso a muchos les llamó la atención una promoción por un Smart TV de 55 pulgadas de última generación y que se vende con un 35% de descuento.
Cómo es el televisor Smart TV de 55 pulgadas que está en oferta
Este Smart TV que está en oferta es el modelo Samsung Crystal 55" Ultra Hd. Lo tiene en promoción, por tiempo limitado, el supermercado Chango Más. Su precio original es de $999.999, pero está en oferta con un descuento del 15%, por lo que quedqa en $849.999 y se ofrece hasta en 12 cuotas sin interés de $70.833.
No obstante, si el televisor se pagara en una sola cuota, el supermercado ofrece un descuento adicional del 20%, quedando en un precio de $683.499,20.
El mismo Smart TV se puede encontrar con precios que van desde los $849.999 hasta los $999.999 en otros supermercados y comercios dedicados a la venta de electrodomésticos.
Qué características tiene el Smart TV en oferta
Además de ser de 55 pulgadas, es importante que el televisor sea marca Samsung, ya que esta es reconocida como una de las empresas líderes en el mercado de los Smart TV.
En este caso, la resolución de imagen es 4K y su sistema operativo es Tizen TV. Además, el televisor cuenta con las siguientes características:
- Frecuencia de actualización: 50 Hz
- Procesador: Crystal Processor 4K
- HDR10+
- Contraste: Mega Contrast
- Potencia: 20 W
- Sonido Adaptativo
- Sistema operativo: Tizen Smart TV
- Navegador Web
- Gaming / Juegos
- Wi-Fi 5
- Bluetooth 5.3
- HDMI: 3
- Control Remoto