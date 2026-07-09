Liquidan televisores Smart TV de 55 pulgadas y con 35% de descuento en supermercados

Pero en tiempos donde muchas personas miden los gastos, encontrar una oferta es algo que todo el mundo quiere y desea, por eso a muchos les llamó la atención una promoción por un Smart TV de 55 pulgadas de última generación y que se vende con un 35% de descuento.

Cómo es el televisor Smart TV de 55 pulgadas que está en oferta

Este Smart TV que está en oferta es el modelo Samsung Crystal 55" Ultra Hd. Lo tiene en promoción, por tiempo limitado, el supermercado Chango Más. Su precio original es de $999.999, pero está en oferta con un descuento del 15%, por lo que quedqa en $849.999 y se ofrece hasta en 12 cuotas sin interés de $70.833.