Cómo transformar tu antiguo televisor en un Smart TV gracias al puerto HDMI y a un dispositivo de Samsung

Una de las grandes diferencias que existen entre un televisor pantalla plana y un Smart TV última generación radica en la calidad del sonido. Es que los últimos dispositivos fabricados cuentan con tecnología sofisticada, prometiendo un audio premium. Por eso, si tenés una tele vieja, podés mejorar la salida sonora gracias al puerto HDMI y a un dispositivo de Samsung.
Cómo mejorar el sonido del televisor gracias al puerto HDMI y un aparato de Samsung
Una de las mejores formas de mejorar el audio del televisor y hacerte creer que estas en la sala del cine es incorporando una barra de sonido. Entre el amplio abanico que podemos encontrar en el mercado, una que se destaca es de Samsung, principalmente por su relación precio-calidad.
Se trata de la barra de sonido Samsung Soundbar T400 un dispositivo gama de entrada, de 2.0 canales y 40W de potencia RMS con subwoofers integrados. Incluye conectividad Bluetooth, puerto HDMI, puerto USB, entrada de audio óptico y hasta tecnología NFC.
Al ser un artefacto de los más básicos de Samsung, su precio suele ser bajo. De hecho, en Mercado Libre se puede conseguir a $366.561. Que cuente con un precio relativamente bajo no significa que sea de mala calidad, ya que se trata de una de las mejores opciones que podemos comprar por la calidad de audio que ofrece.
Quienes ya adquirieron este producto dan fe de ello. “Opinión seria, objetiva y larga sobre un consumidor de tecnología: Comencé a buscar un producto que sea de buena calidad para mi habitación, algo que no fuese muy grande como esos productos que traen dos o más bocinas. Además, quería que no fuese tan caro ya que no considero que sea algo necesario. Vi muchas marcas, incluso vi esta misma barra pero reacondicionada. Después de mucho navegar, puedo decirte que si quieres algo para una habitación con cama matrimonial, este es el mejor producto. Suena increíble y está todo fantástico. Debes bajar el volumen a 0 de tu pantalla y subirle a la barra de sonido. La conecté por medio de cable óptico y está súper bien todo. Definitivamente la volveré a comprar”, se puede leer en un comentario en Mercado Libre.
Por lo tanto, si querés mejorar notablemente el sonido de tu televisor, podés adquirir este producto de Samsung que, según los compradores, tiene una excelente relación precio-calidad.