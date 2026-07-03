Una pareja subió la antena del edificio Empire State Building, que está a 443 metros sobre el asfalto de Midtown Manhattan, Nueva York. Desplegaron una pancarta que decía: "Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz".
Una pareja de rusos escaló el Empire State Building en Nueva York para comprometerse en la cima
Angela Nikolau e Ivan Kuznetsov escalaron ilegalmente la antena del Empire State Building. Desplegaron una pancarta por la paz y el amor, hasta que llegó la policía
El miércoles 1 de julio, una pareja de escaladores rusos subió hasta la antena del emblemático edificio de Nueva York, vistiendo de negro y sin ningún tipo de protección. No solo desplegaron una pancarta con un mensaje sobre el amor y la paz, sino que después llegó el momento de la propuesta.
El hombre sorprendió a su compañera al arrodillarse y pedirle matrimonio. Ella aceptó y ambos se besaron mientras decenas de personas observaban el momento desde las calles de Manhattan, y desde una transmisión en vivo de Instagram.
¿Quiénes son los escaladores de Nueva York?
Los protagonistas del hecho son Angela Nikolau e Ivan Beerkus. Ellos protagonizaron el documental de Netflix Skywalkers: A Love Story, donde muestran sus peligrosas escaladas alrededor del mundo.
La pareja lleva una década documentada en la práctica conocida como rooftopping: la escalada de edificios sin equipo de seguridad, con el objetivo de registrar la hazaña y publicarla en redes sociales.
En esta ocasión, la escalada del Empire State Building concluyó con las fuerzas de seguridad interceptándolos mientras bajaban. Ahora enfrentan varios cargos: robo con allanamiento, puesta en peligro imprudente, daño criminal, posesión de herramientas de robo, manipulación criminal, trespass criminal, violación de ordenanzas locales y conducta desordenada.
Según un comunicado del Empire State Building el "incidente no autorizado" no supuso ningún peligro para los inquilinos, visitantes o invitados que se encontraban en la plataforma de observación situada en la cúspide del edificio.
Por otro lado, desde el emblemático edificio aseguraron que se ofrece una forma práctica de realizar las propuestas de matrimonio más memorables y seguras en su terraza del piso 86.