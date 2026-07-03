Una pareja de rusos escaló el Empire State Building en Nueva York para comprometerse en la cima

Kuznetsov se arrodilló ante Nikolau en una plataforma inferior de la estructura. Imagen: @angela_nikolau.

¿Quiénes son los escaladores de Nueva York?

Los protagonistas del hecho son Angela Nikolau e Ivan Beerkus. Ellos protagonizaron el documental de Netflix Skywalkers: A Love Story, donde muestran sus peligrosas escaladas alrededor del mundo.

La pareja lleva una década documentada en la práctica conocida como rooftopping: la escalada de edificios sin equipo de seguridad, con el objetivo de registrar la hazaña y publicarla en redes sociales.

View this post on Instagram

En esta ocasión, la escalada del Empire State Building concluyó con las fuerzas de seguridad interceptándolos mientras bajaban. Ahora enfrentan varios cargos: robo con allanamiento, puesta en peligro imprudente, daño criminal, posesión de herramientas de robo, manipulación criminal, trespass criminal, violación de ordenanzas locales y conducta desordenada.

Según un comunicado del Empire State Building el "incidente no autorizado" no supuso ningún peligro para los inquilinos, visitantes o invitados que se encontraban en la plataforma de observación situada en la cúspide del edificio.

Imagen: @angela_nikolau.

Por otro lado, desde el emblemático edificio aseguraron que se ofrece una forma práctica de realizar las propuestas de matrimonio más memorables y seguras en su terraza del piso 86.