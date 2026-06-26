"¿Qué fue ese grito?": qué hay detrás de la detención de la pareja de Barrelier en el caso Agostina Vega

El mensaje clave

El fiscal Raúl Garzón ordenó otra detención el jueves en el caso Agostina Vega.

Una prueba documental fundamental complicó el panorama procesal de la acusada. La mujer envió un texto a Claudio Barrelier durante la noche del crimen con la pregunta: “¿Qué fue ese grito?”.

Las autoridades judiciales consideran esa consulta incompatible con su declaración previa. Además, los peritajes acústicos confirmaron que cualquier ruido resultaba claramente audible desde múltiples sectores de la vivienda.

Fernanda Alaniz representa a la familia de la víctima en el expediente. La letrada denunció omisiones importantes frente a la fiscalía. También planteó fuertes sospechas sobre una posible participación de la mujer en tareas de limpieza del escenario criminal, un aspecto de análisis fundamental para la causa.

Sospechas

Claudio Barrelier es el principal acusado por el asesinato de la adolescente. En la foto, junto a Palermo.

La casa del crimen pertenecía originalmente a una tía de la imputada. Los investigadores determinaron que al menos cinco personas permanecían en el lugar durante los hechos. Ahora buscan establecer con exactitud los roles específicos de cada habitante del inmueble.

La historia de la pareja esconde antecedentes oscuros. El hombre mantenía relaciones paralelas con otras mujeres. Además poseía un cuarto aislado con ingreso por el garaje, donde recibía visitas en absoluto secreto.

Un año antes del asesinato, una joven escapó semidesnuda de esa misma habitación tras sufrir una privación ilegítima de la libertad. Tras los arrestos recientes, la hija en común de once años quedó bajo resguardo estatal.