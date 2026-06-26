La investigación por el crimen de Agostina Vega dio un giro judicial rotundo durante las últimas horas. El fiscal Raúl Garzón ordenó la detención formal de Marianela Palmero por el delito de encubrimiento agravado. De esa forma, la sospechosa pasó de ser una simple testigo a estar imputada. Ella es la actual pareja del principal acusado del asesinato.
"¿Qué fue ese grito?": qué hay detrás de la detención de la pareja de Barrelier en el caso Agostina Vega
La justicia ordenó la detención de la pareja del acusado por el crimen de Agostina Vega tras sumar nuevas pruebas en su contra
Semanas atrás, la mujer prestó su declaración sobre los hechos ocurridos en la calle Juan Del Campillo del barrio Cofico de Córdoba.
En ese momento, relató con naturalidad que Claudio Barrelier comió unas empanadas en la vivienda para luego encerrarse a jugar con su consola de videojuegos. Sin embargo, los investigadores descubrieron contradicciones graves en su testimonio original.
El mensaje clave
Una prueba documental fundamental complicó el panorama procesal de la acusada. La mujer envió un texto a Claudio Barrelier durante la noche del crimen con la pregunta: “¿Qué fue ese grito?”.
Las autoridades judiciales consideran esa consulta incompatible con su declaración previa. Además, los peritajes acústicos confirmaron que cualquier ruido resultaba claramente audible desde múltiples sectores de la vivienda.
Fernanda Alaniz representa a la familia de la víctima en el expediente. La letrada denunció omisiones importantes frente a la fiscalía. También planteó fuertes sospechas sobre una posible participación de la mujer en tareas de limpieza del escenario criminal, un aspecto de análisis fundamental para la causa.
Sospechas
La casa del crimen pertenecía originalmente a una tía de la imputada. Los investigadores determinaron que al menos cinco personas permanecían en el lugar durante los hechos. Ahora buscan establecer con exactitud los roles específicos de cada habitante del inmueble.
La historia de la pareja esconde antecedentes oscuros. El hombre mantenía relaciones paralelas con otras mujeres. Además poseía un cuarto aislado con ingreso por el garaje, donde recibía visitas en absoluto secreto.
Un año antes del asesinato, una joven escapó semidesnuda de esa misma habitación tras sufrir una privación ilegítima de la libertad. Tras los arrestos recientes, la hija en común de once años quedó bajo resguardo estatal.