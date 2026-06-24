Caso Agostina Vega: "Claudio Barrelier se quebró y se largó a llorar"

En la declaración, difundida por el programa Arriba Córdoba, quedó asentado que Barrelier le habló a Matías sobre la desaparición de la adolescente. “Me dijo Claudio que había visto a Agostina para darle plata para un Uber pero no me precisó cuándo, y que por eso lo culpaban, por ser la última persona que la vio”, dijo el inquilino.

Y detalló: “Seguidamente, se puso mal, se tapó con una frazada porque se quebró, se largó a llorar, no quiso hablar más, entonces salimos a la cocina, y se quedó Viviana nomás con él”.

En ese momento, Matías dijo que vio que Marianela Palmero “tenía la cara como llena de preguntas, como de no entender, pero no dijo nada, no opinó”.

La pareja de Claudio Barrelier se refirió a la víctima que escapó de la casa en el 2025

También trascendieron parte de la declaración de Palmero en relación con el caso de privación ilegítima de libertad de una chica en 2025, por el que Barrelier estuvo preso por 20 días.

Femicida. Un testigo clave relató que Claudio Barrelier se quebró.

La pareja del imputado confirmó haber visto a la víctima justo cuando escapó. “Hace un año, volvía de comprar con mi hija, entro y al rato veo que sale de casa una chica joven, no sé su edad pero de unos 20 años, en ropa interior y gritando que Claudio la había violado y luego que la había secuestrado”, dijo.

Según su testimonio, decidió llamar al 911 en ese momento.

“Cuando salió, él me dijo que no la conocía, yo tampoco la conozco y no recuerdo cómo terminó esa causa, creo que sigue y de hecho aún no me devolvieron lo secuestrado en el marco de un allanamiento que hicieron”, agregó.

También recordó que Barrelier estuvo detenido en el Establecimiento Penitenciario N°9 UCA de Córdoba durante casi un mes.

Fuente: tn.com.ar