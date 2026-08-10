Mientras se define si recupera su libertad un joven de 19 años y al mismo tiempo las víctimas luchan por su vida, la Fiscalía ya hizo una primera reconstrucción aproximada del accidente que ocurrió en Guaymallén en la mañana del sábado pasado, donde dos vehículos cayeron desde un puente del Acceso Este.
Así es la reconstrucción del accidente fatal en el Acceso Este según la acusación judicial
La Fiscalía realizó una primera reconstrucción del accidente entre los dos vehículos que dejó a un hombre sin vida y su familia gravemente herida
Lo evidente es que chocaron las camionetas Nissan Kicks donde viajaba la familia de Claudio Assenza (43) con su familia y la Jeep bajo el mando de Francisco Iván Santos (19), lo que produjo que ambos rodados cayeran desde el Acceso Este hacia calle Alberdi.
La gran pregunta en la investigación es determinar el motivo y la forma por la cual las camionetas chocaron sobre el Acceso Este antes de caer. Para eso se realizarán pericias mecánicos y se tomará declaración a testigos que hayan presenciado el accidente. Pero la Fiscalía de Tránsito ya tiene una primera reconstrucción.
Cómo fue el accidente en el Acceso Este
Según la acusación que le imputaron a Francisco Santos, cerca de las 11.40 ambos vehículos circulaban por el Acceso Este en dirección al oeste -con destino al Nudo Vial-. El joven iba sólo en su camioneta Jeep por el carril sur, es decir, el de alta velocidad. A su derecha iba la camioneta con Claudio Assenza, su esposa y sus 2 hijos.
Todo parece indicar que el joven realizó una maniobra intempestiva para cambiar de carril, lo que produjo un primer toque entre ambos vehículos. Las camionetas comenzaron a hacer un trompo hasta que volvieron a chocar, vencieron el guardarraíl izquierdo del Acceso Este y cayeron por el puente hacia calle Alberdi.
La familia se llevó la peor parte. El contador Claudio Assenza murió a los pocos minutos, su pareja de 43 años está internada en terapia intensiva del Hospital Central, su hijo de 10 años también se encuentra en estado crítico del Hospital Notti y su hija de 7 años quedó alojada en sala común y será dada de alta en las próximas horas.
Buscan testigos del accidente
Los familiares de las víctimas del accidente se encuentran buscando testigos para colaborar en la investigación y terminar de delinear cuál fue el motivo por el que el joven de 19 años realizó la brusca maniobra.
Una cuñada de Claudio Assenza dialogó en radio Nihuil y aseguró que el hombre era "una persona excepcional. Un amigo, compadre. No podemos creer que esté faltando". "Ellos viven en Carrodilla y se iban al centro a hacer unas compras, como cualquier día habitual", agregó sobre el trágico accidente.
En pocas palabras
- Accidente fatal: dos vehículos cayeron de un puente del Acceso Este en Guaymallén, resultando en una víctima fatal y heridos graves.
- Investigación judicial: la Fiscalía reconstruyó el hecho, apuntando a una maniobra intempestiva del conductor de 19 años como causa del siniestro.
- Búsqueda de testigos: familiares de las víctimas solicitan colaboración para esclarecer las circunstancias del choque que provocó la caída.