Así es la reconstrucción del accidente fatal en el Acceso Este según la acusación judicial

El accidente ocurrió en la mañana del sábado pasado.

Cómo fue el accidente en el Acceso Este

Según la acusación que le imputaron a Francisco Santos, cerca de las 11.40 ambos vehículos circulaban por el Acceso Este en dirección al oeste -con destino al Nudo Vial-. El joven iba sólo en su camioneta Jeep por el carril sur, es decir, el de alta velocidad. A su derecha iba la camioneta con Claudio Assenza, su esposa y sus 2 hijos.

Todo parece indicar que el joven realizó una maniobra intempestiva para cambiar de carril, lo que produjo un primer toque entre ambos vehículos. Las camionetas comenzaron a hacer un trompo hasta que volvieron a chocar, vencieron el guardarraíl izquierdo del Acceso Este y cayeron por el puente hacia calle Alberdi.

La familia se llevó la peor parte. El contador Claudio Assenza murió a los pocos minutos, su pareja de 43 años está internada en terapia intensiva del Hospital Central, su hijo de 10 años también se encuentra en estado crítico del Hospital Notti y su hija de 7 años quedó alojada en sala común y será dada de alta en las próximas horas.

La víctima fatal del accidente en Guaymallén.

Buscan testigos del accidente

Los familiares de las víctimas del accidente se encuentran buscando testigos para colaborar en la investigación y terminar de delinear cuál fue el motivo por el que el joven de 19 años realizó la brusca maniobra.

Una cuñada de Claudio Assenza dialogó en radio Nihuil y aseguró que el hombre era "una persona excepcional. Un amigo, compadre. No podemos creer que esté faltando". "Ellos viven en Carrodilla y se iban al centro a hacer unas compras, como cualquier día habitual", agregó sobre el trágico accidente.