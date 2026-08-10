Siguen internados la mujer y los 2 hijos accidentados al caer desde el puente del Acceso Este

Maniobras de salvataje de los accidentados en el puente del Acceso Este y Alberdi, el sábado al mediodía.

El varón, de 10 años, también se encuentra en estado delicado en Terapia Intensiva, ya que fue operado de dos fracturas.

La niña sigue internada en sala común y bajo observación.

Se espera que durante la jornada de este lunes las autoridades de los hospitales Notti y Central emitan partes médicos actualizados acerca de la salud de los internados.

El drama de la familia Assenza y un conductor preso

La víctima fatal fue el conductor de la camioneta Nissan: Claudio Assenza, de 43 años, esposo de Antonela Murga -que viajaba en el asiento del acompañante- y padre de los niños heridos.

Por el accidente ocurrido sobre el puente del Acceso Este sobre calle Alberdi, frente a la Terminal, hay un detenido.

Se trata de Francisco Iván Santos, de 19 años, quien conducía el Jeep y fue acusado por homicidio y lesiones culposos.

Vista aérea de la escena del accidente fatal sobre el puente del Acceso Este y Alberdi.

El caso está en manos de la fiscal Giselle Lana, de la Unidad de Tránsito, quien ordenó la detención de Santos poco después de la tragedia.

El fallecido era contador público y trabajaba en la empresa familia Zuccardi.

La familia vive en Carrodilla y el accidente y sus consecuencias impactaron en Luján y en la comunidad educativa del ISEP, donde los niños cursan sus estudios.