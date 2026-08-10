Siguen internados la mujer y los 2 hijos accidentados el sábado, cuando la camioneta Nissan Kicks blanca en que viajaban cayó desde un puente del Acceso Este, frente a la Terminal, tras un choque con un Jeep, lo que provocó la muerte del padre de familia.
Siguen internados la mujer y los 2 hijos accidentados al caer desde el puente del Acceso Este
En los hospitales Central y Notti son atendidos la esposa y los hijos de Claudio Assenza, que falleció el sábado. Cayeron desde el Acceso Este tras un choque
De acuerdo a los partes médicos oficiales, Antonela Murga, de 32 años, se encuentra en estado delicado y bajo observación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central.
Los niños, que viajaban en el asiento trasero, fueron trasladados al Hospital Notti.
El varón, de 10 años, también se encuentra en estado delicado en Terapia Intensiva, ya que fue operado de dos fracturas.
La niña sigue internada en sala común y bajo observación.
Se espera que durante la jornada de este lunes las autoridades de los hospitales Notti y Central emitan partes médicos actualizados acerca de la salud de los internados.
El drama de la familia Assenza y un conductor preso
La víctima fatal fue el conductor de la camioneta Nissan: Claudio Assenza, de 43 años, esposo de Antonela Murga -que viajaba en el asiento del acompañante- y padre de los niños heridos.
Por el accidente ocurrido sobre el puente del Acceso Este sobre calle Alberdi, frente a la Terminal, hay un detenido.
Se trata de Francisco Iván Santos, de 19 años, quien conducía el Jeep y fue acusado por homicidio y lesiones culposos.
El caso está en manos de la fiscal Giselle Lana, de la Unidad de Tránsito, quien ordenó la detención de Santos poco después de la tragedia.
El fallecido era contador público y trabajaba en la empresa familia Zuccardi.
La familia vive en Carrodilla y el accidente y sus consecuencias impactaron en Luján y en la comunidad educativa del ISEP, donde los niños cursan sus estudios.
En pocas palabras
- Internados: continúan internados la mujer y los dos hijos que viajaban en la camioneta que cayó de un puente tras un choque, que provocó la muerte del padre.
- Estado de salud: la madre, Antonela Murga (32), está en Terapia Intensiva; el niño de 10 años fue operado de fracturas y también está en Terapia Intensiva; la niña permanece en sala común.
- Detenido: Francisco Iván Santos (19), conductor del Jeep involucrado, fue detenido y acusado por homicidio y lesiones culposas.