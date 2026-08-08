Un grave accidente ocurrió este sábado en el Acceso Este, a la altura de calle Alberdi, en Guaymallén, frente a la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Cerca de las 11.30, dos vehículos cayeron desde el puente hacia la calle Alberdi y una persona mayor de edad murió en el acto.
Grave accidente en Mendoza: dos autos cayeron del Acceso Este, hay un muerto y dos niños heridos
El siniestro ocurrió cerca de las 11.30 y movilizó a cinco ambulancias del SEC y Bomberos para rescatar a las personas que quedaron atrapadas
El hecho fue advertido a través de un llamado al 911 y rápidamente se desplegó un importante operativo en la zona. Los vehículos involucrados son una Nissan Kicks y un Jeep.
En los vehículos viajaban cuatro adultos -uno falleció- y dos niños, que fueron trasladados de urgencia al hospital Notti. El conductor de la camioneta resultó ileso.
Seis personas afectadas por el accidente del Acceso Este
En total, seis personas resultaron heridas por el accidente: cuatro adultos y dos niños. Uno de los adultos murió mientras era asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Los otros tres adultos fueron trasladados a distintos centros asistenciales para recibir atención médica. La madre de uno de los chicos fue derivada al Hospital Central.
Los dos niños fueron rescatados del lugar y trasladados mediante un corredor sanitario al Hospital Pediátrico Humberto Notti. Uno de ellos sufrió un paro cardíaco y fue recuperado por los equipos de emergencia antes de su traslado de urgencia. El otro se encuentra bien a pesar de los golpes.
Desde el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia destacaron el accionar del SEC, que llegaron en apenas minutos al lugar del accidente. La primera en arribar fue una de las motos sanitarias (UMIR) a los pocos instantes de lo sucedido y luego las ambulancias, entre 3 y 10 minutos después del siniestro.
Rescate y operativo en la zona del siniestro vial
Por la magnitud del accidente, fue necesaria la intervención de Bomberos y de los equipos de emergencia para rescatar a las personas que habían quedado atrapadas en los vehículos.
En el lugar trabajaron cinco ambulancias del SEC, además de personal policial y de Tránsito. El operativo continúa mientras se realizan las tareas correspondientes para determinar cómo ocurrió el espectacular accidente.
La investigación quedó bajo jurisdicción de la Comisaría 25° de Guaymallén.
En pocas palabras
- Grave accidente: dos autos cayeron del Acceso Este, resultando en un muerto y dos niños heridos.
- Operativo de rescate: se movilizaron cinco ambulancias del SEC y Bomberos para asistir a los seis heridos, incluyendo a los menores.
- Investigación en curso: la Policía y Tránsito trabajan en la zona del siniestro, bajo jurisdicción de la Comisaría 25° de Guaymallén.