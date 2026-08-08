Grave accidente en Mendoza: dos autos cayeron del Acceso Este, hay un muerto y dos niños heridos

A los pocos minutos del accidente llegaron 5 ambulancias del SEC y bomberos para asistir a los heridos. Ministerio de Seguridad

Seis personas afectadas por el accidente del Acceso Este

En total, seis personas resultaron heridas por el accidente: cuatro adultos y dos niños. Uno de los adultos murió mientras era asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los otros tres adultos fueron trasladados a distintos centros asistenciales para recibir atención médica. La madre de uno de los chicos fue derivada al Hospital Central.

Los dos niños fueron rescatados del lugar y trasladados mediante un corredor sanitario al Hospital Pediátrico Humberto Notti. Uno de ellos sufrió un paro cardíaco y fue recuperado por los equipos de emergencia antes de su traslado de urgencia. El otro se encuentra bien a pesar de los golpes.

Desde el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia destacaron el accionar del SEC, que llegaron en apenas minutos al lugar del accidente. La primera en arribar fue una de las motos sanitarias (UMIR) a los pocos instantes de lo sucedido y luego las ambulancias, entre 3 y 10 minutos después del siniestro.

Rescate y operativo en la zona del siniestro vial

Por la magnitud del accidente, fue necesaria la intervención de Bomberos y de los equipos de emergencia para rescatar a las personas que habían quedado atrapadas en los vehículos.

En el lugar trabajaron cinco ambulancias del SEC, además de personal policial y de Tránsito. El operativo continúa mientras se realizan las tareas correspondientes para determinar cómo ocurrió el espectacular accidente.

La investigación quedó bajo jurisdicción de la Comisaría 25° de Guaymallén.