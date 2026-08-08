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Trágico incidente

Grave accidente en Mendoza: dos autos cayeron del Acceso Este, hay un muerto y dos niños heridos

El siniestro ocurrió cerca de las 11.30 y movilizó a cinco ambulancias del SEC y Bomberos para rescatar a las personas que quedaron atrapadas

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
)El gravísimo accidente ocurrió a las 11.30 a la altura de Alberdi, frente a la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Foto: Gentileza Pablo González (@studioandes_pg)

)El gravísimo accidente ocurrió a las 11.30 a la altura de Alberdi, frente a la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Foto: Gentileza Pablo González (@studioandes_pg)

Un grave accidente ocurrió este sábado en el Acceso Este, a la altura de calle Alberdi, en Guaymallén, frente a la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Cerca de las 11.30, dos vehículos cayeron desde el puente hacia la calle Alberdi y una persona mayor de edad murió en el acto.

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas en el accidente ocurrido en Alberdi y Acceso Este, en Guaymallén.

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas en el accidente ocurrido en Alberdi y Acceso Este, en Guaymallén.

El hecho fue advertido a través de un llamado al 911 y rápidamente se desplegó un importante operativo en la zona. Los vehículos involucrados son una Nissan Kicks y un Jeep.

En los vehículos viajaban cuatro adultos -uno falleció- y dos niños, que fueron trasladados de urgencia al hospital Notti. El conductor de la camioneta resultó ileso.

A los pocos minutos del accidente llegaron 5 ambulancias del SEC y bomberos para asistir a los heridos.

A los pocos minutos del accidente llegaron 5 ambulancias del SEC y bomberos para asistir a los heridos.

Seis personas afectadas por el accidente del Acceso Este

En total, seis personas resultaron heridas por el accidente: cuatro adultos y dos niños. Uno de los adultos murió mientras era asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los otros tres adultos fueron trasladados a distintos centros asistenciales para recibir atención médica. La madre de uno de los chicos fue derivada al Hospital Central.

Los dos niños fueron rescatados del lugar y trasladados mediante un corredor sanitario al Hospital Pediátrico Humberto Notti. Uno de ellos sufrió un paro cardíaco y fue recuperado por los equipos de emergencia antes de su traslado de urgencia. El otro se encuentra bien a pesar de los golpes.

Desde el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia destacaron el accionar del SEC, que llegaron en apenas minutos al lugar del accidente. La primera en arribar fue una de las motos sanitarias (UMIR) a los pocos instantes de lo sucedido y luego las ambulancias, entre 3 y 10 minutos después del siniestro.

Rescate y operativo en la zona del siniestro vial

Por la magnitud del accidente, fue necesaria la intervención de Bomberos y de los equipos de emergencia para rescatar a las personas que habían quedado atrapadas en los vehículos.

En el lugar trabajaron cinco ambulancias del SEC, además de personal policial y de Tránsito. El operativo continúa mientras se realizan las tareas correspondientes para determinar cómo ocurrió el espectacular accidente.

La investigación quedó bajo jurisdicción de la Comisaría 25° de Guaymallén.

En pocas palabras

  • Grave accidente: dos autos cayeron del Acceso Este, resultando en un muerto y dos niños heridos.
  • Operativo de rescate: se movilizaron cinco ambulancias del SEC y Bomberos para asistir a los seis heridos, incluyendo a los menores.
  • Investigación en curso: la Policía y Tránsito trabajan en la zona del siniestro, bajo jurisdicción de la Comisaría 25° de Guaymallén.
Resumen generado por Thinkindot AI

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