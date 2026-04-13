El peor accidente para una familia: iban a un torneo de fútbol infantil y una tragedia se cobró cuatro vidas

Como consecuencia de la violencia del impacto, cuatro de los ocupantes del rodado menor perdieron la vida prácticamente en el acto. Fuentes policiales confirmaron que las víctimas fatales son dos adultos y dos menores de edad.

En medio de un escenario desolador tras el accidente, los equipos de emergencia -conformados por bomberos, ambulancias y personal de seguridad, lograron rescatar de entre los fierros a un niño que también viajaba en la camioneta. En medio de la desesperación, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe, donde permanece internado con pronóstico reservado.

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Accidente y tragedia: un viaje deportivo que terminó en luto

Las víctimas del accidente eran oriundas de la localidad de Carlos Pellegrini y tenían como destino San Martín de las Escobas.

El objetivo del viaje era participar de una jornada de fútbol infantil que convoca a numerosos clubes de la región.

La familia era muy conocida por su vínculo permanente con esta actividad, por lo que la noticia causó una fortísima conmoción en todo el ambiente deportivo de Santa Fe.

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La Liga de fútbol y su comunicado tras el accidente

Ante la magnitud de la tragedia, la Liga Departamental de Fútbol San Martín emitió de inmediato un comunicado oficial anunciando la suspensión total de la sexta fecha del torneo que estaba programada para esa misma jornada.

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La decisión se tomó como muestra de respeto, luto y acompañamiento a los allegados y a la comunidad golpeada por el accidente.

Mientras tanto, en el lugar del accidente, se desplegó un amplio operativo que interrumpió el tránsito durante varias horas para permitir las tareas de rescate y los peritajes de rigor. Los investigadores buscarán ahora determinar cuáles fueron las causas exactas que desencadenaron este fatal accidente en la Ruta 34, una vía que, una vez más, queda marcada por el luto.