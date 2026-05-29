En 6 allanamientos simultáneos en Las Heras desbarataron una banda dedicada al robo de motos

allanamientos las heras 2 En los allanamientos recuperaron tres bicicletas, motos, autos y otros elementos. Foto: Ministerio de Seguridad

Durante los allanamientos fueron capturados 4 hombres que están señalados como los integrantes de la organización delictiva.

Además, secuestraron una Honda Falcon 400cc, una Honda XRE 300cc, una Honda Wave 110cc y una IKA 110cc. Tres de los rodados tenían pedido de secuestro por robos y el restante presentaba adulteraciones.

Detenidos y secuestro de elementos tras los allanamientos

En las diferentes propiedades allanadas por los efectivos, las autoridades recuperaron también 3 bicicletas sustraídas y confiscaron un automóvil Citroën C3. Según la hipótesis principal, este vehículo era el que utilizaban los delincuentes para trasladarse y cometer los robos investigados.

allanamientos las heras Algunos de los elementos secuestrados en los allanamientos hechos en Las Heras. Foto: Ministerio de Seguridad

De igual manera, se incautaron numerosas herramientas de corte y elementos para irrumpir en viviendas, tales como barretas, alicates, pinzas, tijeras de corte, destornilladores y llaves. Por disposición de la fiscal interviniente, los detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las pericias tras los allanamientos.