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En 6 allanamientos simultáneos en Las Heras desbarataron una banda dedicada al robo de motos

Tras una investigación la Policía de Mendoza detuvo a 4 personas y recuperó vehículos e insumos de corte tras allanamientos realizados al mismo tiempo

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Hicieron 6 allanamientos y desbarataton a una banda dedicada al robo de motos en Las Heras.

Hicieron 6 allanamientos y desbarataton a una banda dedicada al robo de motos en Las Heras.

Foto: Ministerio de Seguridad

Personal policial de la División Sustracción Automotores, desarticuló una banda delictiva vinculada al robo de motos en distintos barrios de Las Heras. Los allanamientos culminaron con 4 detenidos tras concretarse 6 procedimientos simultáneos en esa comuna.

Los pesquisas tenían en la mira a los sospechosos y sabían cómo actuaban con una modalidad reiterada de ingreso violento a las viviendas. Según explicaron los investigadores, los delincuentes forzaban portones, rejas y cierres perimetrales para sustraer las motocicletas, que posteriormente eran comercializadas en el mercado ilegal.

A partir de las tareas de recolección de pruebas, la Policía reunió los elementos necesarios para avanzar con las medidas judiciales correspondientes. Estas acciones fueron ordenadas y coordinadas por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores de la provincia.

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En los allanamientos recuperaron tres bicicletas, motos, autos y otros elementos.

En los allanamientos recuperaron tres bicicletas, motos, autos y otros elementos.

Durante los allanamientos fueron capturados 4 hombres que están señalados como los integrantes de la organización delictiva.

Además, secuestraron una Honda Falcon 400cc, una Honda XRE 300cc, una Honda Wave 110cc y una IKA 110cc. Tres de los rodados tenían pedido de secuestro por robos y el restante presentaba adulteraciones.

Detenidos y secuestro de elementos tras los allanamientos

En las diferentes propiedades allanadas por los efectivos, las autoridades recuperaron también 3 bicicletas sustraídas y confiscaron un automóvil Citroën C3. Según la hipótesis principal, este vehículo era el que utilizaban los delincuentes para trasladarse y cometer los robos investigados.

allanamientos las heras
Algunos de los elementos secuestrados en los allanamientos hechos en Las Heras.

Algunos de los elementos secuestrados en los allanamientos hechos en Las Heras.

De igual manera, se incautaron numerosas herramientas de corte y elementos para irrumpir en viviendas, tales como barretas, alicates, pinzas, tijeras de corte, destornilladores y llaves. Por disposición de la fiscal interviniente, los detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las pericias tras los allanamientos.

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