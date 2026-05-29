Personal policial de la División Sustracción Automotores, desarticuló una banda delictiva vinculada al robo de motos en distintos barrios de Las Heras. Los allanamientos culminaron con 4 detenidos tras concretarse 6 procedimientos simultáneos en esa comuna.
En 6 allanamientos simultáneos en Las Heras desbarataron una banda dedicada al robo de motos
Tras una investigación la Policía de Mendoza detuvo a 4 personas y recuperó vehículos e insumos de corte tras allanamientos realizados al mismo tiempo
Los pesquisas tenían en la mira a los sospechosos y sabían cómo actuaban con una modalidad reiterada de ingreso violento a las viviendas. Según explicaron los investigadores, los delincuentes forzaban portones, rejas y cierres perimetrales para sustraer las motocicletas, que posteriormente eran comercializadas en el mercado ilegal.
A partir de las tareas de recolección de pruebas, la Policía reunió los elementos necesarios para avanzar con las medidas judiciales correspondientes. Estas acciones fueron ordenadas y coordinadas por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores de la provincia.
Durante los allanamientos fueron capturados 4 hombres que están señalados como los integrantes de la organización delictiva.
Además, secuestraron una Honda Falcon 400cc, una Honda XRE 300cc, una Honda Wave 110cc y una IKA 110cc. Tres de los rodados tenían pedido de secuestro por robos y el restante presentaba adulteraciones.
Detenidos y secuestro de elementos tras los allanamientos
En las diferentes propiedades allanadas por los efectivos, las autoridades recuperaron también 3 bicicletas sustraídas y confiscaron un automóvil Citroën C3. Según la hipótesis principal, este vehículo era el que utilizaban los delincuentes para trasladarse y cometer los robos investigados.
De igual manera, se incautaron numerosas herramientas de corte y elementos para irrumpir en viviendas, tales como barretas, alicates, pinzas, tijeras de corte, destornilladores y llaves. Por disposición de la fiscal interviniente, los detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las pericias tras los allanamientos.