Allanaron de nuevo la casa del único detenido por la desaparicion de Agostina Vega en Córdoba

agostina-vega-desaparecida9 Claudio Gabriel Barrelier está detenido por la desaparición de Agostina Vega. Los pesquisas allanaron su casa en busca de pistas.

Mientras se registran estos movimientos en el inmueble, la investigación sumó novedades por el lado de la familia de la víctima. Melisa, la mamá de la adolescente, se acercó este viernes una vez más a la fiscalía con el objetivo de presentar un nuevo llamado que recibió en las últimas horas.

La inspección en la vivienda del acusado y el avance de la causa

Las tareas científicas actuales buscan recolectar elementos probatorios clave en los accesos del domicilio para determinar los movimientos ocurridos en el lugar. Las autoridades judiciales mantienen bajo análisis las pericias recolectadas tanto dentro como fuera de la estructura.

Por el momento, los investigadores centran su atención en los resultados obtenidos a partir del rastrillaje con los canes y el análisis de los rastros dactilares hallados. En paralelo, la fiscalía evalúa el impacto que podría tener la nueva comunicación telefónica aportada por la madre en el destino de la menor.