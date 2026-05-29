La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, fue allanada por parte de profesionales del Ministerio Público Fiscal (MPF). El procedimiento se concreta casi una semana de la última vez que se vio a la menor de 14 años, en la noche del sábado 23 de mayo.
Allanaron de nuevo la casa del único detenido por la desaparicion de Agostina Vega en Córdoba
La investigación por la búsqueda de la joven de 14 años avanza con operativos. Mientras, rige el Alerta Sofia y la familia aporta nuevas pruebas
Los peritos del MPF levantaron huellas en la puerta de ingreso a la vivienda de Barrelier. A raíz de estas tareas, los efectivos de la Policía de Córdoba vallaron el lugar para preservarlo, pese a que ya transcurrieron 6 días del hecho.
El allanamiento formal al domicilio del acusado recién se había llevado a cabo el pasado miércoles después de su detención. En esa oportunidad, efectivos policiales, el escuadrón de canes y personal del MPF se acercaron al lugar para concretar la inspección inicial de la propiedad.
Mientras se registran estos movimientos en el inmueble, la investigación sumó novedades por el lado de la familia de la víctima. Melisa, la mamá de la adolescente, se acercó este viernes una vez más a la fiscalía con el objetivo de presentar un nuevo llamado que recibió en las últimas horas.
La inspección en la vivienda del acusado y el avance de la causa
Las tareas científicas actuales buscan recolectar elementos probatorios clave en los accesos del domicilio para determinar los movimientos ocurridos en el lugar. Las autoridades judiciales mantienen bajo análisis las pericias recolectadas tanto dentro como fuera de la estructura.
Por el momento, los investigadores centran su atención en los resultados obtenidos a partir del rastrillaje con los canes y el análisis de los rastros dactilares hallados. En paralelo, la fiscalía evalúa el impacto que podría tener la nueva comunicación telefónica aportada por la madre en el destino de la menor.