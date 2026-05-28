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Copa Sudamericana 2026: los clasificados y los cruces de playoffs tras la victoria de Tigre

Tigre le ganó Alianza Atlético de Perú y se clasificó a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 tras finalizar segundo en el Grupo A.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Tigre se metió en los playoffs.

Tigre se metió en los playoffs.

Tigre le ganó 2 a 0 Alianza Atlético de Perú y se clasificó a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 tras finalizar segundo en el Grupo A.

Jabes Saralegui y Alan Barrionuevo marcaron los goles del equipo de Diego Dabove que terminó con 9 puntos y superó por desempate olímpico a América de Cali que apenas pudo igualar 0 a 0 con Macará de Ecuador, líder con 10 unidades.

Embed - EL MATADOR GANÓ EN CASA Y SE CLASIFICÓ POR A VENTANA | Tigre 2-0 Alianza Atlético | RESUMEN

Con este resultado, Tigre se suma a Lanús y Boca como representantes argentinos en los playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que River está directamente clasificado a octavos de final.

Los playoffs de la Copa Sudamericana

Este viernes a las 12 se sortearán los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana en los que los ganadores de los playoffs jugarán con los 8 que fueron primeros en sus respectivos grupos y avanzaron directamente a esa instancia.

sorteo 1

Los playoffs entre los 8 equipos que finalizaron segundos en sus respectivos grupos y los 8 que finalizaron terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugarán del 21 al 30 de julio y serán los siguientes: Gremio vs. Bolívar, Bragantino vs. Sporting Cristal, Vasco Da Gama vs. Independiente Medellín, O'Higgins vs. Boca, Tigre vs. Nacional de Uruguay, Caracas vs. Independiente Santa Fe, Cienciano vs. Lanús y Santos vs. Universidad Central de Venezuela.

Clasificados a octavos de final: Botafogo, River, Montevideo City Torque, Olimpia, San Pablo, Macará, Atlético Mineiro y Recoleta.

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