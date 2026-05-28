Copa Sudamericana 2026: los clasificados y los cruces de playoffs tras la victoria de Tigre

Con este resultado, Tigre se suma a Lanús y Boca como representantes argentinos en los playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que River está directamente clasificado a octavos de final.

Los playoffs de la Copa Sudamericana

Este viernes a las 12 se sortearán los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana en los que los ganadores de los playoffs jugarán con los 8 que fueron primeros en sus respectivos grupos y avanzaron directamente a esa instancia.

sorteo 1

Los playoffs entre los 8 equipos que finalizaron segundos en sus respectivos grupos y los 8 que finalizaron terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugarán del 21 al 30 de julio y serán los siguientes: Gremio vs. Bolívar, Bragantino vs. Sporting Cristal, Vasco Da Gama vs. Independiente Medellín, O'Higgins vs. Boca, Tigre vs. Nacional de Uruguay, Caracas vs. Independiente Santa Fe, Cienciano vs. Lanús y Santos vs. Universidad Central de Venezuela.

Clasificados a octavos de final: Botafogo, River, Montevideo City Torque, Olimpia, San Pablo, Macará, Atlético Mineiro y Recoleta.