El rival y cuándo vuelve a jugar Boca por la Copa Sudamericana

Boca terminó tercero en su grupo en la Libertadores mientras que O'Higgins terminó segundo. Este viernes será el sorteo de los cruces de octavos de final de la Sudamericana donde esperan rival en esa fase River, Botafogo, Montevideo City Torque, Olimpia, San Pablo, Macará, Atlético Mineiro y Recoleta.

El rival de Boca por la Copa Sudamericana

O'Higgins es el rival que deberá superar Boca si quiere seguir con vida en un certamen internacional en este 2026. El elenco con sede en Rancagua, Chile, acumuló 10 puntos en la Copa Sudamericana producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. La última fecha de la fase de grupos venció a Millonarios de Colombia por 2 a 1. En el campeonato chileno, el equipo del argentino Lucas Bovaglio milita octavo, a once puntos del líder Colo-Colo.