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El rival y cuándo vuelve a jugar Boca por la Copa Sudamericana

Boca jugará la Copa Sudamericana luego de quedar eliminado en Libertadores tras la derrota ante Universidad Católica

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Boca jugará Copa Sudamericana luego de quedar eliminado en Libertadores ante Universidad Católica. 

Boca jugará Copa Sudamericana luego de quedar eliminado en Libertadores ante Universidad Católica. 

Tras la eliminación en Copa Libertadores ante Universidad Católica, Boca accedió a los playoffs de final de la Copa Sudamericana donde deberá medirse ante O'Higgins de Chile por un lugar en los octavos de final del otro certamen internacional.

Boca terminó tercero en su grupo en la Libertadores mientras que O'Higgins terminó segundo. Este viernes será el sorteo de los cruces de octavos de final de la Sudamericana donde esperan rival en esa fase River, Botafogo, Montevideo City Torque, Olimpia, San Pablo, Macará, Atlético Mineiro y Recoleta.

El rival de Boca por la Copa Sudamericana

O'Higgins es el rival que deberá superar Boca si quiere seguir con vida en un certamen internacional en este 2026. El elenco con sede en Rancagua, Chile, acumuló 10 puntos en la Copa Sudamericana producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. La última fecha de la fase de grupos venció a Millonarios de Colombia por 2 a 1. En el campeonato chileno, el equipo del argentino Lucas Bovaglio milita octavo, a once puntos del líder Colo-Colo.

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Boca qued&oacute; eliminado de la Copa Libertadores&nbsp; jugar&aacute; playoffs de Sudamericana ante O'Higgins.

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores jugará playoffs de Sudamericana ante O'Higgins.

Cuando vuelve a jugar Boca por la Sudamericana

Los playoffs entre los ocho equipos que finalizaron segundos en Copa Sudamericana y los ocho que finalizaron terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugarán del 21 al 30 de julio.

El partido de ida será en La Bombonera, entre el martes 21 y el jueves 23 de julio (después del Mundial), mientras que la vuelta se jugará en Rancagua, Chile, a la semana siguiente, entre el 27 y 29 de julio.

Todos los cruces de los playoff de Copa Sudamericana

Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)

Red Bull Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)

Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)

O'Higgins (CHI) vs. Boca

Tigre vs. Nacional (URU)

Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)

Cienciano (PER) vs. Lanús

Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN)

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