Los 8 debutantes en mundiales que integrarán la Selección argentina en el Mundial 2026

A diferencia del Mundial anterior, donde Scaloni introdujo a 19 jugadores sin rodaje previo en este tipo de torneos —muchos de los cuales terminaron siendo piezas elementales del título—, en esta oportunidad el recambio fue quirúrgico.

medina 1

Las ocho caras nuevas seleccionadas combinan experiencia en ligas europeas de élite, campeones continentales que no habían podido asistir a Qatar y jóvenes promesas consolidadas durante las últimas Eliminatorias.

seleccion 2

Con estos nombres, Scaloni balancea la madurez de un plantel que ya sabe lo que es levantar la copa con el hambre de estos 8 futbolistas que buscarán dejar su huella en el debut mundialista pautado para el próximo martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas.

La lista de los 8 debutantes mundialistas

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como, Italia)

José Manuel López (Palmeiras, Brasil)

La nómina incluye a 17 campeones del Mundial Qatar 2022 y se completa con Giovanni Lo Celso quien estuvo en Rusia 2018 aunque no jugó y quedó fuera por lesión de Qatar 2022, al igual que Nico González.