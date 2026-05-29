Los 8 debutantes en mundiales que integrarán la Selección argentina en el Mundial 2026

De cara al inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, oficializó la lista de 26 convocados.
De cara al inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, el DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, oficializó la lista de 26 convocados.
De cara al inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, oficializó la lista de 26 convocados.
La nómina marca una fuerte apuesta por la consolidación de la base campeona en Qatar 2022, lo que se refleja en una notable reducción en la cantidad de debutantes absolutos: esta vez son solo 8 los futbolistas que vivirán su primera experiencia en una cita mundialista.
A diferencia del Mundial anterior, donde Scaloni introdujo a 19 jugadores sin rodaje previo en este tipo de torneos —muchos de los cuales terminaron siendo piezas elementales del título—, en esta oportunidad el recambio fue quirúrgico.
Las ocho caras nuevas seleccionadas combinan experiencia en ligas europeas de élite, campeones continentales que no habían podido asistir a Qatar y jóvenes promesas consolidadas durante las últimas Eliminatorias.
Con estos nombres, Scaloni balancea la madurez de un plantel que ya sabe lo que es levantar la copa con el hambre de estos 8 futbolistas que buscarán dejar su huella en el debut mundialista pautado para el próximo martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas.
La nómina incluye a 17 campeones del Mundial Qatar 2022 y se completa con Giovanni Lo Celso quien estuvo en Rusia 2018 aunque no jugó y quedó fuera por lesión de Qatar 2022, al igual que Nico González.